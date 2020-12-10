中正盃曲棍球竹縣開打 1800選手齊聚竹北國運中心較勁

「109學年度第42屆中正盃全國溜冰錦標賽」曲棍球項目首次在新竹縣登場。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「109學年度第42屆中正盃全國溜冰錦標賽」曲棍球項目，首次在新竹縣登場，今起一連6天賽程，共計79隊1800人齊聚竹北國民運動中心較勁，並由「HOP Sports」進行運動賽事直播，新竹縣長楊文科今早在開球儀式中，祝賀賽事圓滿順利成功，選手旗開得勝！

中華民國滑輪溜冰協會常務理事姜滄源贈送球衣給楊文科。姜滄源表示，中正盃全國溜冰錦標賽有5個項目，含曲棍球、自由式輪滑、滑輪板、競速溜冰及花式溜冰，分散在台南市、新北市等縣市登場，此項錦標賽為教育部「中等以上學校運動成績優良學生升學輔導辦法」的指定盃賽，榮獲佳績的選手，對升學有幫助。

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姜滄源並誇讚竹北國運中心綜合球場的場地，超越六都！楊文科表示，斥資4億6仟萬元打造的竹北國民運動中心，去年9月開幕，場館內的綜合球場可做多項賽事運用，其中包括台灣近年來在國際體育舞台發光發熱項目曲棍球，這次錦標賽6天賽程中，全國共有79隊報名參賽，規劃了147個場次，比賽人數更突破1800人。

「109學年度第42屆中正盃全國溜冰錦標賽」曲棍球項目首次在新竹縣登場。（記者廖雪茹攝）

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