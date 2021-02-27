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NBA》反嗆瑞典戰神 詹皇絕不袖手旁觀

2021/02/27 23:12

詹姆斯。（資料照，法新社。）

〔體育中心／綜合報導〕在「瑞典戰神」伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）於《Discovery+》採訪時所爆出的爭議言論後，不僅引發亞裔後衛林書豪砲轟伊布根本是「雙重標準」，對此，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）表示：「這很好笑，他在之前也曾為自己遭受到的歧視而叫屈，現在卻叫人避開這些。」

在訪談中，伊布不僅認為「政治歸政治、體育歸體育」，也提及了詹皇利用聲量、影響力去推動社會議題關注度事，使伊布不認同。

因此，今詹皇賽後也被問到此事。「針對那本質上就錯誤的事情上，我永遠不會閉上我的嘴。我會談論我的同胞，我會談論平權、社會不公、種族歧視、投票正義、以及社會上發生任何事。」詹皇說道。

詹姆斯曾在國小缺席4年級的課程將近4成的時間，最後是靠著沃克家族的幫助，才重新回到學校，因此詹姆斯也立志投入公益，創辦學校「承諾小學（I Promise School）」回饋社會。

「我知道發生什麼事，因為我有300多名孩子在我的學校裡正遭遇到一樣的事。他們需要有人替他們發聲，而我就是他們的聲音。我將會繼續利用我的平台，去照亮那些正發生於國家、世界的任何事。叫我專注侷限於運動界是不可能的，因為我了解這平台以及我的聲音是多麼具有力量的。」

同時，詹皇也提出一個有力的論點反攻伊布拉希莫維奇。伊布曾於2018年宣稱自己因為不是「純正」的瑞典人，遭到媒體的暗中歧視。「他的姓氏不是（瑞典）姓氏，所以他覺得自己遭受到種族歧視，這不正是在講同一件事嗎 ？」

最後詹皇強調伊布拉希莫維惹錯人了，「我不是那個將被你品頭論足的人，因為我都有在做功課。」他說道。

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