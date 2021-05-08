NBA》衛冕軍落難！湖人不敵拓荒者掉到西部第7

A.戴維斯支手難敵拓荒者。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期飽受傷病困擾陷入低潮的湖人，今和拓荒者一戰攸關排名，雖然A.戴維斯攻下36分，但難擋拓荒者雙槍里拉德、麥考倫的火力，最終拓荒者以106：101獲勝，並以38勝29負擠下湖人登上西部第6名。

湖人雙星詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）這季先後出現傷勢缺陣，嚴重打擊球隊戰力。目前詹皇仍在養傷中，戴維斯昨出現腳踝扭傷及背部痙攣的問題，只打了9分鐘就退場，好在今天依舊能夠出賽，但已讓湖人嚇出一身冷汗。

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《ESPN》報導指出，本季湖人得分前兩名的詹姆斯和戴維斯，包含今天合計已缺賽59場（前者24場，後者35場），過去沒有一個NBA冠軍，曾出現得分前兩傑合計缺席超過50場、同時缺席超過20場的狀況，堪稱最慘衛冕軍。

湖人賽前僅領先第7的拓荒者0.5場勝差，這場若再輸將掉到第7名，很可能得打附加賽。今拓荒者上半場靠著一哥里拉德（Damian Lillard）發威，半場獨拿19分，率隊取得4分領先，幾乎全場壓著對手打。

不過，湖人在終場前4分多鐘時，靠著戴維斯、卡魯索（Alex Caruso）接連得分，一度追到僅剩2分落後，出現贏球曙光，但關鍵時刻拓荒者雙槍馬上回擊，一口氣掃進5分再度取得優勢，也穩穩將勝利收進口袋。

拓荒者今5人得分上雙，里拉德繳出全隊最高38分、7助攻，麥考倫（CJ McCollum）21分次之；湖人戴維斯進帳全隊最高36分、12籃板，卡魯索18分次之。

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