晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》衛冕軍落難！湖人不敵拓荒者掉到西部第7

2021/05/08 12:54

A.戴維斯支手難敵拓荒者。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期飽受傷病困擾陷入低潮的湖人，今和拓荒者一戰攸關排名，雖然A.戴維斯攻下36分，但難擋拓荒者雙槍里拉德、麥考倫的火力，最終拓荒者以106：101獲勝，並以38勝29負擠下湖人登上西部第6名。

湖人雙星詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）這季先後出現傷勢缺陣，嚴重打擊球隊戰力。目前詹皇仍在養傷中，戴維斯昨出現腳踝扭傷及背部痙攣的問題，只打了9分鐘就退場，好在今天依舊能夠出賽，但已讓湖人嚇出一身冷汗。

《ESPN》報導指出，本季湖人得分前兩名的詹姆斯和戴維斯，包含今天合計已缺賽59場（前者24場，後者35場），過去沒有一個NBA冠軍，曾出現得分前兩傑合計缺席超過50場、同時缺席超過20場的狀況，堪稱最慘衛冕軍。

湖人賽前僅領先第7的拓荒者0.5場勝差，這場若再輸將掉到第7名，很可能得打附加賽。今拓荒者上半場靠著一哥里拉德（Damian Lillard）發威，半場獨拿19分，率隊取得4分領先，幾乎全場壓著對手打。

不過，湖人在終場前4分多鐘時，靠著戴維斯、卡魯索（Alex Caruso）接連得分，一度追到僅剩2分落後，出現贏球曙光，但關鍵時刻拓荒者雙槍馬上回擊，一口氣掃進5分再度取得優勢，也穩穩將勝利收進口袋。

拓荒者今5人得分上雙，里拉德繳出全隊最高38分、7助攻，麥考倫（CJ McCollum）21分次之；湖人戴維斯進帳全隊最高36分、12籃板，卡魯索18分次之。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。