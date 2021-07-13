中職》陽明交大生楊承燁圓棒球夢 參加統一獅球隊春訓

陽明交大今年畢業生楊承燁勇敢追棒球夢，今年還獲參加統一獅的春訓，雖參加新人選秀未入選，仍要繼續朝棒球路追夢。（陽明交大提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交通大學109級校友楊承燁今年6月剛畢業，但熱愛棒球的他，今年春訓跟著中華職棒統一獅隊練球，還獲球團推薦，12日投入中華職棒32年季中新人選秀會，雖未入選新人球員，但他勇敢追棒球夢的熱誠，也感動師長，為他的圓夢之路加油打氣。

陽明交大楊承燁勇敢追棒球夢，也在球隊中兼顧課業，今年畢業的他將繼續朝職棒之路努力。（陽明交大提供）

雖未入選新人球員，楊承燁說，會再給自己更多的磨練及努力，希望持續朝棒球夢想前進，今年從陽明交大管理科學系畢業，高中才打棒球的他，大學即以體育績優身份加入交大棒球隊。

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他說，大一時還未確定未來的人生規劃，直到參與棒球隊訓練後，在教練黃杉楹指導下，球技有突破性進步，也開啟他挑戰職棒的夢想。

決定投入棒球以後，就是向家人、師長展現決心，也強化課業，希望展現決心，證明證明課業及棒球可以兼顧，且在畢業就爭取到參加統一職春訓的機會。

陽明交大棒球隊教練黃杉楹表示，楊承燁大二時代表交大出賽大專聯賽，擔任投手的他在實戰中投出時速138公里快速球，展現不錯實力，對非自小開始訓練的球員，背後所付出的汗水與努力絕對是加倍艱辛。

陽明交大體育室主任王志全說，陽明交大91學年度起，創國立大學非體育科系運動績優生獨立招生先例，至今邁入第20個學年，已招收269名菁英，並培育出職籃選手陳濡群、成力煥；世大運游泳國手張芳語，及羽球國家代表隊許玟琪等人，期許學生成為允文允武的運動員。

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