晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧舉重》方莞靈舉出第4名 打電話跟媽媽討抱抱要幫媽開店圓夢

2021/07/24 16:32

台南小將舉重精靈方莞靈（前左二）、陳柏任（後左一）之前拜訪前東原國中校長黃添勇（前左一）敘舊。（黃添勇提供）（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南小將、舉重精靈方莞靈今天（24日）下午代表我國出戰2020東京奧運舉重女子組49公斤級決賽，勇奪第4名，可獲得國光獎金300萬元。她有個夢想，想幫媽媽開店。頒獎後立刻打電話向媽媽報喜，半年沒見面的她向媽媽討愛的抱抱。

方莞靈來自單親家庭，住在台南柳營區旭山里，媽媽武虹均對女兒的表現，高興激動，下午就守在電視機前看女兒比賽，心情很緊張。

武虹均是鄒族，母女倆相依為命，武虹均擔任居家看護工作。她說，一接到女兒越洋電話，母女喜極而泣，和女兒將近半年未見面，女兒訓練很辛苦，比賽前不敢給她壓力，只有盡力鼓勵她，開店的事以後再說。

國立體育大學的方莞靈是台南市東山區東原國中畢業，前東原國中校長黃添勇說，有原住民血統的方莞靈，來自單親家庭，母女相依為命，感情很好，方莞靈從台南柳營國小畢業後，學校推薦她到山上的東原國中體育班就讀，選擇練習舉重，她非常認真，兼顧課業，國二時到左訓接受專業訓練入選舉重國家隊。

另位出戰東奧舉重賽的陳柏任也是台南小將，東原國中畢業，家住東山區，也是來自單親家庭，和媽媽相依為命，家中經濟並不寬裕，他靠著苦練拚出成績，入選國家隊前進東奧，和方菀靈都是台南之光、台灣之光。

台南市副秘書長王揚智下午代表市長黃偉哲到武虹均家貼紅榜祝賀，期許方菀靈是台南、柳營之光，未來再接再厲。

黃添勇特地在臉書發文，為2位他在東原國中的學生方莞靈、陳柏任加油，期許為偏鄉小校的大夢想加油，讓世界看見臺灣、讓世界看見台南。

黃添勇說，當年，南市教育局做了最棒的投資，扭轉許多孩子的命運，讓他們踏著運動競技的跳板，拓展人生視野。如沒有這段歷程，沒有學校的呵護，面對艱困且複雜的內外在環境，多數落入不斷的負循環。幸好有他人的關注與協助，人生也不一樣。昨天，我們幫助這些孩子；今日，這些孩子會以最好的表現，回饋所有鄉親。他也鼓勵方菀靈為下屆奧運再戰。

武虹均下午就守在電視機前看女兒方菀靈在東奧舉重比賽。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。