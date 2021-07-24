東奧舉重》方莞靈舉出第4名 打電話跟媽媽討抱抱要幫媽開店圓夢

台南小將舉重精靈方莞靈（前左二）、陳柏任（後左一）之前拜訪前東原國中校長黃添勇（前左一）敘舊。（黃添勇提供）（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南小將、舉重精靈方莞靈今天（24日）下午代表我國出戰2020東京奧運舉重女子組49公斤級決賽，勇奪第4名，可獲得國光獎金300萬元。她有個夢想，想幫媽媽開店。頒獎後立刻打電話向媽媽報喜，半年沒見面的她向媽媽討愛的抱抱。

方莞靈來自單親家庭，住在台南柳營區旭山里，媽媽武虹均對女兒的表現，高興激動，下午就守在電視機前看女兒比賽，心情很緊張。

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武虹均是鄒族，母女倆相依為命，武虹均擔任居家看護工作。她說，一接到女兒越洋電話，母女喜極而泣，和女兒將近半年未見面，女兒訓練很辛苦，比賽前不敢給她壓力，只有盡力鼓勵她，開店的事以後再說。

國立體育大學的方莞靈是台南市東山區東原國中畢業，前東原國中校長黃添勇說，有原住民血統的方莞靈，來自單親家庭，母女相依為命，感情很好，方莞靈從台南柳營國小畢業後，學校推薦她到山上的東原國中體育班就讀，選擇練習舉重，她非常認真，兼顧課業，國二時到左訓接受專業訓練入選舉重國家隊。

另位出戰東奧舉重賽的陳柏任也是台南小將，東原國中畢業，家住東山區，也是來自單親家庭，和媽媽相依為命，家中經濟並不寬裕，他靠著苦練拚出成績，入選國家隊前進東奧，和方菀靈都是台南之光、台灣之光。

台南市副秘書長王揚智下午代表市長黃偉哲到武虹均家貼紅榜祝賀，期許方菀靈是台南、柳營之光，未來再接再厲。

黃添勇特地在臉書發文，為2位他在東原國中的學生方莞靈、陳柏任加油，期許為偏鄉小校的大夢想加油，讓世界看見臺灣、讓世界看見台南。

黃添勇說，當年，南市教育局做了最棒的投資，扭轉許多孩子的命運，讓他們踏著運動競技的跳板，拓展人生視野。如沒有這段歷程，沒有學校的呵護，面對艱困且複雜的內外在環境，多數落入不斷的負循環。幸好有他人的關注與協助，人生也不一樣。昨天，我們幫助這些孩子；今日，這些孩子會以最好的表現，回饋所有鄉親。他也鼓勵方菀靈為下屆奧運再戰。

武虹均下午就守在電視機前看女兒方菀靈在東奧舉重比賽。（記者楊金城攝）

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