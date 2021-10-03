三商名人賽》王偉祥後來居上 7年職業生涯台巡首冠

三商投控董事長陳翔立（右）頒發300萬元冠軍支票給王偉祥。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021台灣名人賽暨第35屆三商杯高爾夫邀請賽第4回合，25歲王偉祥在老淡水球場打出今日最低桿68桿，而且是4鳥、無柏忌完美演出，總計287桿並以1桿之差，笑捧7年職業生涯首個大賽冠軍，外加獎金300萬台幣。

這是35屆台灣名人賽以來，第3對兄弟檔獲得冠軍，即1993年第7屆哥哥謝玉樹、1995年第9屆弟弟謝錦昇；2003年第17屆弟弟林文科、2009年第23屆哥哥林文堂後，輪到王家兄弟高舉金盃，去年正由王偉祥的弟弟、21歲的王偉軒稱王。喜獲台巡賽首冠的王偉祥表示，感覺很意外，因為上週大安公開賽表現欠佳，此次特地提前一週自高雄北上，住進林冠伯家，一起發現缺點調整球桿，「感謝冠伯協助，球桿調整後，球路與彈道更能掌控，所以此次越打越得心應手，原本只設定打到前十，沒想到能贏得冠軍。」

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俗話說：「娶妻前，生子後。」王偉祥前1個多月喜獲千金，如今又贏得台灣第一大賽冠軍，雙喜臨門令他相當開心；對王家來說一門雙傑，也倍感光榮，他特地感謝「昌哥」詹世昌平常教導短桿技巧，才能意外大豐收，這次冠軍獎金甚至比起過去6年職業生涯總獎金還要多一倍。

王偉祥在記分牌前合照。（大會提供）

王偉祥開心手捧冠軍杯。（大會提供）

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