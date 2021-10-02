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三商名人賽》詹世昌一洞打了9桿超悶 49歲陳元車好猛並列第2

2021/10/02 19:11

陳元車並列第二。（大會提供）

〔記者吳孟儒／淡水報導〕2021台灣名人賽暨第35屆三商杯高爾夫邀請賽今進行第3回合，詹世昌在第15洞大爆桿，錯過站上領先的良機，終以平標準的72桿繳卡，賽後他直搖頭說：「真的很悶啊！」

詹世昌今獵下1鷹，3柏蒂，另有1柏忌，但第15洞卻因球打到樹而出界被罰桿，5桿洞出現離譜的9桿，讓領先一口氣吐回。

「真的很悶，就是太想拚，桿弟也沒阻止，所以出現了致命失誤。」詹世昌懊惱地說，「其實今天前面打得還算不錯，只是第15洞就是沒堅持住。」

陳元車並列第二，右為愛兒擔任桿弟。（大會提供）

不過，詹世昌在下一洞隨即回穩，進帳1柏蒂，三輪打完以217桿作收，與陳元車和陳裔東並列第二，並以1桿之差緊追排頭的謝東宏。

49歲老將陳元車今在第5到9洞出現一雙柏忌，但也獵下1鷹，另進帳3柏蒂，原本還一度攻佔排頭，只是後9洞手感降溫，出現2柏忌及1雙柏忌，終以73桿繳卡，他笑說：「後面沒打好，也真有點老了、累了，可能我一蹲下就會站不起來。」

陳元車過去三商名人賽最佳成績為2004年的第二名，如今，再次為自己打開爭冠機會，提到明天的作戰策略，他說：「希望能打得又直又準！」

詹世昌217桿並列第二。（大會提供）

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