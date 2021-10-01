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高球》挺過最後5洞亂流 洪健堯三商名人賽第2回合並列領先

2021/10/01 16:57

洪健堯第2回合並列領先。（資料照，大會提供）

〔記者粘藐云／淡水報導〕2021台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽今進行第2回合，這一輪難度依舊很高，前一輪並列第2的洪健堯今繳出73桿，和謝東宏、業餘好手洪昭鑫同以低於標準桿1桿的143桿並列第1。

今年已抱回3冠的洪健堯，前一輪打完暫時並列第2名，今他在前9洞發揮得不錯，獵下1老鷹、2鳥吞2柏忌，轉場後在第12洞賺進1鳥，一度獨居領先，但最後5洞卻吞下4柏忌，最終以73桿繳卡。

對於這回合後半段遇亂流，洪健堯認為，主要因為專注力下降，且運氣也有點不太好，「球不是撞樹就是打在樹下卡到樹根，不太好處理，最後都只能救柏忌。」不過，洪健堯認為，他在這回合心態很輕鬆，切、推桿都不錯，加上有機會打破自己在名人賽的最佳成績，他認為「OK啦！」

業餘好手洪昭鑫，這輪抓下2鳥吞3柏忌，最終繳出73桿、兩回合143桿並列第1，他表示，今天鐵桿發揮還不錯。這次是他生涯第2度參與名人賽，前次為2019年，他說：「比起兩年前，自己的技術跟心態進步不少，做球的部分好很多，心態上也更成熟。」

對於這兩回合表現，洪昭鑫笑說：「很滿意，比預期的好。」目前為國家培訓隊成員的他，目前把重心放在明年杭州亞運，期盼未來轉職業後能進軍美巡賽。

第1回合打完領先的卓宗霖，這輪打得有些跌跌撞撞，抓下4鳥吞6柏忌，還有1雙柏忌，揮出76桿，排名下滑到並列第4。他表示，這一輪碼數拿捏不太準，開球不理想也影響後面的發揮。

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