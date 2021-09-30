高球》首度參戰就繳出佳績 卓宗霖三商名人賽首輪領先

卓宗霖暫居第1。（大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金高達1500萬元的台灣名人賽暨三商杯邀請賽，今在台灣高爾夫俱樂部點燃戰火，首度參賽的卓宗霖繳出68桿暫居第1，以2桿之差領先並列第2的洪健堯丶呂偉智、張緯綸及業餘球員洪昭鑫。

受到武漢肺炎疫情影響，今年名人賽依舊維持只有台灣球員參賽，未開放國外選手來台，不過總獎金從去年的1200萬增加到1500萬，冠軍獎金也從原本240萬提高到300萬，盼激勵選手繳出更亮麗成績。

請繼續往下閱讀...

卓宗霖今抓下7鳥吞3柏忌，以68桿繳卡，他表示，這一輪主要歸功於開球木桿發揮穩定，雖然看帳面數據只有8個洞成功打上球道，但其他洞都落在球道邊，第2桿都很好處理，也讓他打出信心。

33歲的卓宗霖轉職業12年，這次以去年台巡賽年度獎金排名第65首度參賽。他透露，先前大安公開賽時木桿揮桿不太順，特別找了教練張奇偉做調整，這一輪證明了調整成效，比賽心態也更加正面。

目前為台巡獎金王的洪建堯，今年在台巡賽與肇喜登峰巡迴賽各拿下1冠，加上ThreeBond挑戰賽封王，已是三冠王。今他繳出5鳥、3柏忌，並以70桿作收，他表示，整體表現還可以，但此次場地設定有難度，果嶺狀況是歷屆最佳，平均速度也是歷年最快，加上風勢一向難掌握，都增加了難度。

這項台灣男子第一大賽，由台灣名人賽高爾夫運動振興基金會丶台灣高爾夫俱樂部與台灣職業高爾夫協會（TPGA）主辦，真理大學協辦，主要贊助單位是三商投資控股公司及三商美邦人壽。今年有95位台灣好手包括90位職業球員與5位業餘球員參賽，前兩回合結束後，取成績優者前50名選手晉級後兩回合決賽。

明天第二回合，選手們仍分上午及下午兩部分出發，上午部分第一組於上午6:55開球，最後一組8:10開球；下午部分第一組於上午10:50開球，最後一組於12:05出發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法