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三商名人賽》好不容易！謝東宏獨居領先 明拚冠軍綠夾克

2021/10/02 17:20

謝東宏第三回合打完獨居領先。（大會提供）

〔記者吳孟儒／淡水報導〕2021台灣名人賽暨第35屆三商杯高爾夫邀請賽，43歲謝東宏今在第3回合揮出72桿，以總計低於標準1桿的215桿，獨居領先，明將全力爭冠，尋求象徵最高榮耀的綠夾克，及300萬元的冠軍獎金。

前兩回合打完並列領先的謝東宏，今揮出3柏蒂、1柏忌，另有1雙柏忌，以平標準桿繳卡，但穩紮穩打的表現成為他站穩領先的關鍵，他自嘲：「我就是求穩，所以打球很無趣。」

謝東宏看似打得輕鬆寫意，但他透露，其實去年7月在訓練時遭逢腰傷，甚至難以揮桿打球，還得吃止痛藥，好在有物理治療師協助，才能成功重返球場。

「從治療到復健，又能回來打球，真的很不容易，原本還要開刀。」謝東宏說：「這次也是運用策略打球，很多時候還不敢用力打。」

對於三商名人賽前三回合打完獨居領先，也是唯一一位繳出低於標準桿的好手，讓謝東宏感觸良多，他說：「能站上這裡真的很不容易，畢竟我也沉寂很久，大家也都知道我很想要這件綠夾克。」謝東宏自2005年踏入職業，並於2016年大安建設公開賽奪生涯首冠，這次將尋求在名人賽登頂。

至於陳元車、詹世昌和陳裔東以217桿緊追在後，而昨天原本並列領先的洪健堯和業餘選手洪昭鑫，兩人都揮出75桿，以總計218桿，排名落居並列第5。

謝東宏第三回合打完獨居領先。（大會提供）

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