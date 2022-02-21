世界盃資格賽》阿提諾、周儀翔領軍 台灣男籃明出征日本

周儀翔。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣男籃隊將於明啟程赴日本沖繩參加2023年世界盃男籃資格賽第一輪第一、二階段，25日起將與澳洲打兩場、與日本一場，由於目前疫情仍嚴峻，本次台灣隊仍搭專機往返東京，以最完善的搭機保護降低健康風險。

因主辦地點日本沖繩國際機場疫情影響未開放，本階段資格賽採泡泡模式進行，大會提供參賽隊伍東京至沖繩的專機服務，有鑒於國際間疫情嚴峻，本次台灣男籃隊出國搭機再次由台灣虎航協助提供專機接送代表隊往返台北-東京兩地，降低染疫風險並免除轉機不便。

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台灣男籃隊預定2月22日抵達赴日本沖繩後，隨即進行賽前最後調整，本階段將與日本隊與澳洲隊共計進行三場比賽，2月25日出戰澳洲、2月26日出戰日本、2月28日再戰澳洲，代表隊預計3月1日返台。

本階段台灣男籃隊由外籍教練C帕克、執行教練楊哲宜、教練吳俊雄、廖覎鋕組成教練團，本次共有14位球員前往日本參賽，分別為魏嘉豪（中信）、吳曉謹（海神）、周桂羽（富邦）、范士恩（台啤英熊）、林正（領航猿）、韓杰諭（國體）、林信寬（臺師大）、江均（輔大）、白曜誠（義守）、林子洧（高師大）、林秉聖（中信）、王律翔（鋼鐵人）、周儀翔（旅外）、阿提諾（歸化），教練團每場根據對戰組合及球員狀況登錄12位球員出賽。

阿提諾。（資料照，記者林正堃攝）

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