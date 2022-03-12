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中職》期待和德寶拉組兄弟左右護法 泰迪點名最想對決前東家

2022/03/12 12:50

中信兄弟洋投泰迪、德保拉和象魔力（由右至左）。（資料照，中信兄弟提供）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今年挑戰二連霸，不但去年季中就已「約」定王牌德保拉，更重金挖角前統一獅洋投泰迪，結束隔離後，泰迪也已經加入球隊一起春訓，而近日他在受訪時除了稱讚新隊友們好相處、具競爭力，期待和強投隊友德寶拉合作，更點名最想對決的就是前東家統一獅隊。

兄弟去年拿下隊史第8座總冠軍，更是中信金在2014年接手球隊以來首冠，今年強勢問鼎連霸，光是洋投陣容就相當整齊，包括過去兩季在兄弟拿下32勝的左投德保拉，以及前兩季效力獅隊共拿下12勝且防禦率僅2.51的右投泰迪。

泰迪表示解除隔離回到台灣真的非常開心，也表示目前每一位和他對話過的兄弟新隊友人都超讚，「我覺得兄弟是一支讓人很自在的球隊，這裡的每個人都很有競爭力，大家都想要贏球、努力去贏球，我認為這是一支能贏球的隊伍，而且他們也真的做得到，去年就拿下總冠軍，很開心能跟這群人變成對友，過去兩年我常常和他們對決，所以現在能變隊友很有趣。」

談起自己的狀態，泰迪提到他在牛棚表現非常良好，練投球數也增加，試著讓自己變得更壯，保持更好得體態，迎接比賽到來的時刻，「教練團也覺得我的表現很不錯，球出來的感覺看起來很好，就是有些投球機制的東西要去修正，對我來說還蠻簡單就可以解決的，扣球點的位置、動作流暢性，這些問題都可以修正，目前都還不錯，幾個地方調整一下就好。」

泰迪牛棚練投。（資料照，中信兄弟提供）

至於誰是兄弟最讓他印象深刻的打者，泰迪直接點名張志豪，不過他也表示兄弟陣中還有很多強力打者，對每隊每位投手都很有威脅性，然而他也提到自己新球季最想對決的球隊，就是強東家統一獅。

「去年防疫期間，獅隊曾舉辦過隊內賽，那時候我就覺得和統一打者對決實在非常有趣，我相信今年在碰上一定也是如此。」

泰迪去年季中代表墨西哥國家隊參加奧運，提前離開獅隊，當時他和德寶拉曾在防禦率排行榜相互較勁，聊到德寶拉從過去的競爭對手變成一起為球隊打拚的隊友，泰迪除了期待和強投隊友一起合作，也發下宏願要成為本季最好的投手。

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