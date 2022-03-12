中職》積木好好玩！ 獅台南開幕系列賽熱鬧登場

統一獅開幕戰將在4月連續假期登場，本季首波活動將推出「大勝獅吼童樂會」。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅開幕戰將在4/3-5連續假期於台南棒球場進行龍獅三連戰，連續三天熱鬧盛會，推出本季首波活動「大勝獅吼童樂會」，本次活動也特別邀請統一超商OPEN家族、臺南市政府觀光旅遊魚頭君、小貓巴克里共同舉辦兒童派對，無論場內、場外都規劃一系列遊戲主題專區。

除了超人氣OPEN家族人偶外，統一獅隊也在場外特別規劃許多遊戲體驗區，其中最讓民眾及孩童最期待的就是積木主題遊戲區，由品牌【樂高LEGO】舉辦的「樂高童玩節」，將在台南棒球場大門口廣場區，規劃許多不同體驗樂高遊戲的專區，連續三天歡迎民眾、球迷蒞臨同樂。

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除了「樂高童玩節」外，當天也規劃OPEN家族遊戲、拍照專區及魚頭君旅遊趴趴走考驗區、小貓巴克里遊戲區，獅隊將把台南棒球場打造成兒童天堂。

賽程資訊：

4.3（日） 17:05 龍vs獅 台南棒球場

4.4（一） 17:05 龍vs獅 台南棒球場

4.5（二） 17:05 龍vs獅 台南棒球場

場外遊戲活動：

14:00正式開始～比賽開始前

場外遊戲內容：

樂高童玩節體驗區、OPEN家族遊戲區、魚頭君旅遊趴趴走考驗區、小貓巴克里遊戲區

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