中職》「他很壯耶，怎麼會這樣？」 前統一獅鐵捕憶湯尼

前統一獅鐵捕曾智偵。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕「他很壯耶!怎麼會這樣?」中職史上首位救援王、前統一獅洋投湯尼（Tony Metoyer），感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）日前過世，湯尼昔日統一獅投捕搭檔曾智偵，今天早上忙著為學校中信金融學院棒球隊招生事宜，沒看到湯尼染疫過世的新聞，經記者告知才得知此不幸消息，曾智偵說，「很遺憾湯尼被病毒擊倒，他是這麼陽光又充滿笑容，怎麼會這樣?」

曾智偵表示，湯尼原本是三壘手，後來才改練投手，職棒元年來到統一獅發展也曾打擊、守三壘，「原本湯尼在統一是先發投手，因為滑球投得非常好， 後來改當救援投手。」

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曾智偵說，湯尼常做重量訓練，非常自律，自我要求也很高，每當失投球被打安打都會十分自責，認為以自己的水準不應該發生這樣的失誤，湯尼是真的把棒球當作事業在發展，非常投入。

曾智偵職業生涯搭配過許多洋投，他點名，湯尼和王漢一樣，都存在那種「彼此會懷念對方」的情感，因為這兩名洋投都很好相處，親和力十足，至今仍讓他記憶猶新。

曾智偵也說，其實不少洋投本位主義很重，比賽時投捕搭檔溝通吃力，但湯尼完全不會，就跟本土球員一樣好相處，總是笑臉迎人。

湯尼職棒元年拿下9次救援成功，成為中職史上首位救援王，職棒二年蟬聯，前兩年依序出賽46、47場都是全聯盟投手之最，1992年表現不佳未獲統一續約，1993年來到俊國熊發展，1996年離台，中職生涯出賽203場，其中32場先發，拿下30勝37敗49救援、防禦率3.32。

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