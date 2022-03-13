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HBL冠軍戰》陳將双1.93秒致勝跳投 光復氣走南山勇奪隊史首冠

2022/03/13 21:06

光復封王。（記者林正堃攝）

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〔記者林岳甫／台北報導〕110學年度HBL男子甲級冠軍賽吸引逾1萬人進到台北小巨蛋觀戰，光復高中「双生連線」陳將双、張俊生聯手進帳40分，最終以59：57氣走南山高中，首闖冠軍賽就奪冠，創下隊史最佳成績。

南山坐擁男子組史上最多的7冠，但前次奪冠已是2016年的104學年度，本屆矢志突破「冠軍荒」；光復在「最強高中生」陳將双領軍下，本屆則是隊史首度進軍冠軍戰，也期待能為新竹市抱回冠軍。

南山在上半場在張傑程10分、葉惟捷9分、吳志鍇8分，半場結束取得33：31小幅領先。至於落後的光復表現最佳是隊長「飛人」張俊生的11分，「最強高中生」陳將双8分進帳。

易籃後，陳將双在第三節獨拿10分，幫助球隊短暫取得領先，雙方在進入第四節前，南山以48：47領先。南山第四節嚴重熄火，光復靠張俊生2分多鐘投進三分彈突破兩軍的得分荒，以及鄭名斈22.19秒補進兩分，但南山張傑程不僅也投進追平三分彈，又於11.28秒獲得3罰機會中2，把戰局追成57：57平手，但陳將双1.93秒致勝跳投率隊奪冠。

陳將双進帳21分、張俊生拿19分，加上攻下6分的鄭名斈在關鍵時刻展現高度優勢，攜手幫助籃猿軍團締造歷史新頁。至於南山敗在第四節陷入得分荒，張傑程攻下18分、葉惟捷11分、吳志鍇12分，而宋昕澔僅拿6分。

女子組由淡水商工完成3連霸，北一女中拿下亞軍，季軍為永仁高中，第四名為陽明高中。

光復陳將双致勝跳投幫助光復奪下隊史首冠。（記者林正堃攝）

光復陳將双致勝跳投幫助光復奪下隊史首冠。（記者林正堃攝）

光復陳將双致勝跳投幫助光復奪下隊史首冠。（記者林正堃攝）

光復馮誠恩。（記者林正堃攝）

南山張傑程。（記者林正堃攝）

南山宋昕澔。（記者林正堃攝）

光復陳將双致勝跳投幫助光復奪下隊史首冠。（記者林正堃攝）

光復陳將双致勝跳投幫助光復奪下隊史首冠。（記者林正堃攝）

光復陳將双致勝跳投幫助光復奪下隊史首冠。（記者林正堃攝）

光復封王。（記者林正堃攝）

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