NBA》再延火燙手感！T.楊恩46分領老鷹扭轉劣勢收3連勝

T.楊恩領老鷹擊敗拓荒者。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕昨日狂砍47分的T.楊恩（Trae Young），今日再延手感攻下46分12助攻，其中第三節的強勢表現更是率隊克服15分劣勢，雖拓荒者後續再有反攻氣勢，不過老鷹仍頂住壓力，終場以122：113收下3連勝。

上半場老鷹狀況並不佳，59投僅19中，命中率32.3%是本季上半場最差數據，拓荒者則挾56.5%的命中率取得67：58領先。第三節拓荒者延續氣勢，再連攻6分，雙方差距來到本場最大15分差，但隨後老鷹一哥T.楊恩跳出來，該節狂砍21分，逆轉取得89：84領先。

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T.楊恩領老鷹擊敗拓荒者。（美聯社）

決勝節老鷹雖曾擴大領先11分，但拓荒者不放棄並打出一波10：0，老鷹赫特（Kevin Huerter）投進三分彈止血，雙方一陣你來我往後，D.杭特（De'Andre Hunter）跳出來幫助老鷹取得7分領先，此時也已進入讀秒，拓荒者在威廉斯（Brandon Williams）上籃後雖有防守表現，但未能再添加分數，老鷹則把握住罰球，終場以122：113收勝。

除T.楊恩強勢表現外，D.杭特20分，赫特14分，奧康古（Onyeka Okongwu）12分，卡培拉（Clint Capela）貢獻16籃板。

拓荒者方面，哈特（Josh Hart）31分，瓦特福（Trendon Watford）22分，威廉斯（Brandon Williams）20分，尤班克斯（Drew Eubanks）16分10籃板。

老鷹收三連勝。（今日美國）

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