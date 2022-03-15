晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》再延火燙手感！T.楊恩46分領老鷹扭轉劣勢收3連勝

2022/03/15 11:39

T.楊恩領老鷹擊敗拓荒者。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕昨日狂砍47分的T.楊恩（Trae Young），今日再延手感攻下46分12助攻，其中第三節的強勢表現更是率隊克服15分劣勢，雖拓荒者後續再有反攻氣勢，不過老鷹仍頂住壓力，終場以122：113收下3連勝。

上半場老鷹狀況並不佳，59投僅19中，命中率32.3%是本季上半場最差數據，拓荒者則挾56.5%的命中率取得67：58領先。第三節拓荒者延續氣勢，再連攻6分，雙方差距來到本場最大15分差，但隨後老鷹一哥T.楊恩跳出來，該節狂砍21分，逆轉取得89：84領先。

T.楊恩領老鷹擊敗拓荒者。（美聯社）

決勝節老鷹雖曾擴大領先11分，但拓荒者不放棄並打出一波10：0，老鷹赫特（Kevin Huerter）投進三分彈止血，雙方一陣你來我往後，D.杭特（De'Andre Hunter）跳出來幫助老鷹取得7分領先，此時也已進入讀秒，拓荒者在威廉斯（Brandon Williams）上籃後雖有防守表現，但未能再添加分數，老鷹則把握住罰球，終場以122：113收勝。

除T.楊恩強勢表現外，D.杭特20分，赫特14分，奧康古（Onyeka Okongwu）12分，卡培拉（Clint Capela）貢獻16籃板。

拓荒者方面，哈特（Josh Hart）31分，瓦特福（Trendon Watford）22分，威廉斯（Brandon Williams）20分，尤班克斯（Drew Eubanks）16分10籃板。

老鷹收三連勝。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。