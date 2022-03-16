NBA》爆砍60分嗨翻客場球迷 主場無法出賽的厄文紀錄夜這樣說

厄文。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕受限疫苗規定無法在主場出賽的厄文（Kyrie Irving）今作客奧蘭多大顯神威，砍下60分創下個人與隊史新高，獲得魔術球迷滿堂彩，隊友與總教練也都大讚他的表現。

主帥奈許（Steve Nash）今形容厄文前12分鐘的表現就像自己球員時期的生涯精華，「其實他每晚都能繳出很好的表現，但在這種完全掌控比賽節奏的日子，感覺又特別不一樣，很高興能參與其中。」

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厄文上半場出賽23分鐘19投14中拿下41分，第二節尾聲只要每進一球，現場球迷就高聲歡呼，「你從第一節就知道會如何發展了，」杜蘭特（Kevin Durant）受訪時表示，「在昨天湯斯（Karl-Anthony Towns）繳出那樣的表現（60分）後，我們又見證了厄文如何在今晚拿到60分，此刻的聯盟正處於不可思議的狀態。」

「當你還是孩子的時候，如果一場比賽進帳很多分就會特別有意義，」刷新個人新猷的厄文則說：「但當你在世界上最棒的聯盟、在最棒的運動員面前做到這件事時，又更有意義了。」

厄文今天受到奧蘭多球迷熱烈喝采、退場時全場還起立為他鼓掌，由於拒打疫苗至今仍未能在主場出賽，籃網剩下13場比賽他只能再上3場，對此他今天表示仍在等待市長亞當斯（Eric Adams）放寬政策：「我始終相信事情能有轉圜的一天、這股信念至今仍未動搖。」

厄文。（法新社）

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