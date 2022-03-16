晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》熱火一哥巴特勒傷退 「英雄哥」板凳殺出逆轉活塞

2022/03/16 10:38

赫爾羅（左）29分率隊贏球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部龍頭熱火今在主場迎戰倒數第二的活塞卻意外陷入苦戰，幸虧板凳出發的「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）、與斯特魯斯（Max Strus）在第四節發威，終場以105：98贏球，賞對手4連敗。

熱火今上半場與活塞戰得拉鋸，打完前兩節取得57：51的些微領先，易籃後更一度將分差拉開至14分，孰料隨後卻陷入得分荒，全隊手感急凍，連14次出手都落空，也讓活塞逮到機會，拉出一波19：0的攻勢，反而帶著5分領先進入第四節。

決勝節熱火展現分部龍頭的氣勢，靠著頂替巴特勒（Jimmy Butler）上陣的斯特魯斯單節獨攬16分、以及赫爾羅在1分57秒、兩分差時的關鍵三分彈，終場就以7分差帶走勝利。

赫爾羅此役繳出全場最高29分，是他本季第48場板凳出發至少拿下20分的比賽，是年度最佳第六人的熱門人選；一哥巴特勒今在第二節扭傷腳踝，此後未再回到場上，今天留下8分紀錄；頂替他上陣的斯特魯斯16分全在第四節拿下，也是熱火能夠逆轉的關鍵功臣。

活塞方面，狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）今天因病無法上陣，葛蘭特（Jerami Grant）繳全隊最高22分、替補上陣的萊弗斯（Isaiah Livers）16分進帳，巴格利（Marvin Bagley III）與貝伊（Saddiq Bey）都拿13分。

斯特魯斯（左）16分率隊贏球。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。