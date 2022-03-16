NBA》熱火一哥巴特勒傷退 「英雄哥」板凳殺出逆轉活塞

赫爾羅（左）29分率隊贏球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部龍頭熱火今在主場迎戰倒數第二的活塞卻意外陷入苦戰，幸虧板凳出發的「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）、與斯特魯斯（Max Strus）在第四節發威，終場以105：98贏球，賞對手4連敗。

熱火今上半場與活塞戰得拉鋸，打完前兩節取得57：51的些微領先，易籃後更一度將分差拉開至14分，孰料隨後卻陷入得分荒，全隊手感急凍，連14次出手都落空，也讓活塞逮到機會，拉出一波19：0的攻勢，反而帶著5分領先進入第四節。

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決勝節熱火展現分部龍頭的氣勢，靠著頂替巴特勒（Jimmy Butler）上陣的斯特魯斯單節獨攬16分、以及赫爾羅在1分57秒、兩分差時的關鍵三分彈，終場就以7分差帶走勝利。

赫爾羅此役繳出全場最高29分，是他本季第48場板凳出發至少拿下20分的比賽，是年度最佳第六人的熱門人選；一哥巴特勒今在第二節扭傷腳踝，此後未再回到場上，今天留下8分紀錄；頂替他上陣的斯特魯斯16分全在第四節拿下，也是熱火能夠逆轉的關鍵功臣。

活塞方面，狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）今天因病無法上陣，葛蘭特（Jerami Grant）繳全隊最高22分、替補上陣的萊弗斯（Isaiah Livers）16分進帳，巴格利（Marvin Bagley III）與貝伊（Saddiq Bey）都拿13分。

斯特魯斯（左）16分率隊贏球。（美聯社）

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