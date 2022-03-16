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NBA》厄文狂砍60分寫隊史新高！ 與杜蘭特攜手創史上第一紀錄

2022/03/16 10:06

厄文今天上場不到35分鐘，就砍下生涯新高與隊史新高的60分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網厄文（Kyrie Irving）今天對上魔術殺翻了！上半場就狂轟41分，全場拿下60分創籃網隊史紀錄，可惜因為球隊領先太多，厄文僅上場不到35分鐘就退場休息，無緣將紀錄推向更高的境界，終場籃網也以150：108大勝魔術。

厄文今天作客奧蘭多火力全開，上半場就以高達78%、三分83%的命中率砍下41分3籃板3助攻與3抄截，首節拿下16分、次節拿下25分，半場41分進帳，率領球隊以86：56領先魔術達30分。

下半場厄文先在第三節拿下10分，第四節他僅上場3分28秒就再砍下9分後，因為球隊領先太多退場，厄文轟下60分，改寫生涯與隊史的最高紀錄，全場投進8顆三分球，外帶6籃板4助攻4抄截。

厄文賽後說：「我感覺很好，這確實是個展現我們作為一個團隊凝聚的方式，我們做對的事情，當你能在場上拿下60分，而且不是硬要搶分，不用投一些很糟糕的投籃，當你回到板凳席，有很多隊友叫你去追逐紀錄。」

上一場籃網的比賽，杜蘭特（Kevin Durant）砍下53分，厄文此役拿下60分也讓他們成為NBA史上第一對連兩場得分突破50分的隊友。昨日灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）砍下60分，他與厄文也成為自1962年來，再度有球員連兩天砍下60分。

杜蘭特與厄文成為史上第一對能連兩場比賽各轟50分以上的組合。（資料照）

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