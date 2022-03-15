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NBA》三分球神準中鋒 60分湯斯感謝全隊相挺

2022/03/15 16:10

湯斯（右）。（USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕身為史上首位贏得三分球大賽冠軍的中鋒，湯斯踢館馬刺，狂轟7記三分彈，飆出聯盟本季及隊史新高60分，率灰狼笑納2連勝，身高211公分長人賽後感謝隊友和教練相挺，「大家都支持我，才能創造歷史。」

湯斯火力全開，此役31投19中、三分球11投7中，「就像處於一種不同心態。每次投籃都很流暢，我單純感受手上傳來的感覺。」包辦全場最高60分、17籃板的狼王，也繼「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）、「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，成為聯盟史上第3位單場「60分、15籃板」達標的中鋒。「賽前告訴教練，我們需要這場勝利，我會盡力去做。」三分球命中率高達63.6%的湯斯，前3節已進帳56分，包括第3節猛灌32分，總帥芬屈（Chris Finch）鼓勵他：「去拿60分！」隊友諾威爾（Jaylen Nowell）也說：「我要求他別傳球，我真愛死他今晚表現。」

史上最多勝的馬刺資深教頭帕波維奇（Gregg Popovich）苦吞2連敗，仍展現風度盛讚湯斯，「他真的很努力，表現如此出色難以阻擋。」　

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