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NBA》勇士三巨頭睽違1005天聚首 柯瑞生日夜砍47分率隊大勝

2022/03/15 12:43

柯瑞（右）賽後與K湯、格林慶祝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰巫師，D.格林（Draymond Green）傷癒復出、在這天過34歲生日的壽星柯瑞（Stephen Curry）大解放，砍進7顆三分球豪奪47分，率隊126：112快意贏球，拿下最近4連勝。

D.格林在1月5日後就因左小腿不適缺陣，不過他堅持參與9日K.湯普森睽違2年的出賽，只上場7秒，留下1次犯規提前離場，因此今天他再度歸隊，是勇士三巨頭相隔1005天再度聚首打滿全場。

柯瑞（右）賽後與K湯、格林慶祝。（法新社）

D.格林今天替補出賽20分鐘，繳出6分、7籃板、7助攻。K.湯普森則是攻下20分4籃板。柯瑞更是三分球14投7中，拿下47分、6籃板、6助攻。小將波爾（Jordan Poole）也攻下20分。

勇士半場打完就傳出20次助攻，以73：57領先，易籃後柯瑞手感火燙，單節砍下14分，率隊打完三節領先17分，最後就以14分之差大勝。巫師方面，則以波辛傑斯（Kristaps Porzingis）攻得25分、8籃板為最佳。

柯瑞在生日夜砍下47分。（USA TODAY Sports）

D.格林傷癒復出。（USA TODAY Sports）

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