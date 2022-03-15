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NBA》本季首位60分的男人！灰狼湯斯宰馬刺寫隊史紀錄（影音）

2022/03/15 12:07

湯斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湯斯（Karl-Anthony Towns）今在踢館馬刺的比賽，繳出聯盟本季新高、也創下隊史紀錄的60分，率領灰狼以149：139贏球，近期拿下2連勝。

兩隊上半場陷入拉鋸戰，前兩節打完灰狼以75：73領先；易籃後湯斯火力全開、單節攻下32分，前三節打完已經繳出追平個人2018年寫下的56分生涯紀錄。

進入決勝節，雖然湯斯一度因陷入犯規麻煩、下場休息，不過隨後又回到場上，最後這位新科三分球大賽冠軍在1分38秒於外線出手破網，拿下此役第60分，也助灰狼將差距拉開至雙位數，提前鎖住勝果。

湯斯。（美聯社）

湯斯本場比賽31投19中、外線11投7中，拿下60分17籃板，成為繼張伯倫（Wilt Chamberlain）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）後聯盟第三位能單場寫下「60分、15籃板」的中鋒。

另外湯斯在第三節獨得32分，是過去25個球季單節得分第4高，僅次K.湯普森（Klay Thompson）37分、洛夫（Kevin Love）34分、安東尼（Carmelo Anthony）的33分。

馬刺強森（Keldon Johnson）今繳全隊最高34分、拿下30分12助攻4籃板的穆雷（Dejounte Murray）則馬刺隊史第一位單季能拿下1000分500籃板500助攻的球員。

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