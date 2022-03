NBA》前新人王將為公鹿發展聯盟效力 有望重返最高殿堂

T.艾文斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕前新人王T.艾文斯(Tyreke Evans)曾因吸毒遭禁賽,解禁後的他雖2度傳出獲試訓機會,但沒有下文,今日美國記者則透露他將效力公鹿發展聯盟球隊,並且未來有機會重返NBA賽場。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息,新人王T.艾文斯將與公鹿發展聯盟球隊威斯康辛鹿群簽約,但也補充這可能會是重返NBA的評估測試,未來將有機會與公鹿簽約。

請繼續往下閱讀...

事實上本月初就曾傳出T.艾文斯與公鹿隊一同練球、試訓的消息,後來也曾傳出過勇士與他會面試訓的消息,但後續都沒有真正重返籃球最高殿堂。

T.艾文斯在2009年選秀會上首輪第4順位被國王選中,菜鳥年就展不凡身手,繳場均20.1分、5.3籃板與5.8助攻,順利成為該年最佳新秀。目前32歲的T.艾文斯上一次出賽的2018-19賽季仍能繳出場均10.2分、三分命中率35.6%的成績。

後來T.艾文斯在2019年5月17日因為違反NBA吸毒條款被解雇、逐出聯盟,禁賽2年,NBA在上個月中才宣布他能夠在2月18日後與任何球隊進行談判簽約。

Sources: Former Rookie of the Year Tyreke Evans is signing a contract in the NBA G League and is expected to join Milwaukee’s affiliate, the Wisconsin Herd, for evaluation toward a potential deal with the Bucks.