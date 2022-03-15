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NBA》前新人王將為公鹿發展聯盟效力 有望重返最高殿堂

2022/03/15 12:21

T.艾文斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前新人王T.艾文斯（Tyreke Evans）曾因吸毒遭禁賽，解禁後的他雖2度傳出獲試訓機會，但沒有下文，今日美國記者則透露他將效力公鹿發展聯盟球隊，並且未來有機會重返NBA賽場。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，新人王T.艾文斯將與公鹿發展聯盟球隊威斯康辛鹿群簽約，但也補充這可能會是重返NBA的評估測試，未來將有機會與公鹿簽約。

事實上本月初就曾傳出T.艾文斯與公鹿隊一同練球、試訓的消息，後來也曾傳出過勇士與他會面試訓的消息，但後續都沒有真正重返籃球最高殿堂。

T.艾文斯在2009年選秀會上首輪第4順位被國王選中，菜鳥年就展不凡身手，繳場均20.1分、5.3籃板與5.8助攻，順利成為該年最佳新秀。目前32歲的T.艾文斯上一次出賽的2018-19賽季仍能繳出場均10.2分、三分命中率35.6%的成績。

後來T.艾文斯在2019年5月17日因為違反NBA吸毒條款被解雇、逐出聯盟，禁賽2年，NBA在上個月中才宣布他能夠在2月18日後與任何球隊進行談判簽約。

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