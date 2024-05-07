晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》穆雷趁對手進攻丟熱敷袋 灰狼主帥：不可原諒很危險

2024/05/07 17:14

金塊主力控衛J.穆雷。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天在季後賽次輪第2戰以80：106慘敗給灰狼，系列賽以0比2落後。場上也發生一段插曲，當家控球後衛J.穆雷（Jamal Murray）在第二節將熱敷袋丟到球場內，灰狼主帥芬屈（Chris Finch）對此嚴厲譴責。

金塊主力控衛J.穆雷此役遭灰狼嚴防，手感冰冷，全場18投僅3中，三分球4投盡墨，只拿到8分，另外抓下13個籃板。J.穆雷疑似非常不滿裁判的判決，做出許多爭議行為，像是差點把毛巾丟到場中，而他之後又把熱敷袋丟往場內，灰狼明星長人湯斯和隊友都差點踩到，這舉動很容易會讓人受傷，J.穆雷也疑似比出裁判收錢的手勢。

對此，灰狼總教練芬屈受訪表示，J.穆雷的行為是不可原諒的，且非常危險，這種事情絕對不能允許在場上發生。「我們要讓裁判知道這件事情，在球場內球迷應該不會有熱敷袋，所以推斷它來自板凳區，這非常合理，我認為這單純只是一個錯誤和疏忽，裁判並不是不吹而是真的沒注意到。」

熱敷袋是不是由J.穆雷所丟出去的，金塊總教練馬龍（Michael Malone）回應：「我知道地上有個熱敷袋，但我不知道是誰丟的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。