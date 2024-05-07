NBA季後賽》穆雷趁對手進攻丟熱敷袋 灰狼主帥：不可原諒很危險

金塊主力控衛J.穆雷。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天在季後賽次輪第2戰以80：106慘敗給灰狼，系列賽以0比2落後。場上也發生一段插曲，當家控球後衛J.穆雷（Jamal Murray）在第二節將熱敷袋丟到球場內，灰狼主帥芬屈（Chris Finch）對此嚴厲譴責。

金塊主力控衛J.穆雷此役遭灰狼嚴防，手感冰冷，全場18投僅3中，三分球4投盡墨，只拿到8分，另外抓下13個籃板。J.穆雷疑似非常不滿裁判的判決，做出許多爭議行為，像是差點把毛巾丟到場中，而他之後又把熱敷袋丟往場內，灰狼明星長人湯斯和隊友都差點踩到，這舉動很容易會讓人受傷，J.穆雷也疑似比出裁判收錢的手勢。

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對此，灰狼總教練芬屈受訪表示，J.穆雷的行為是不可原諒的，且非常危險，這種事情絕對不能允許在場上發生。「我們要讓裁判知道這件事情，在球場內球迷應該不會有熱敷袋，所以推斷它來自板凳區，這非常合理，我認為這單純只是一個錯誤和疏忽，裁判並不是不吹而是真的沒注意到。」

熱敷袋是不是由J.穆雷所丟出去的，金塊總教練馬龍（Michael Malone）回應：「我知道地上有個熱敷袋，但我不知道是誰丟的。」

Jamal Murray throws a heat pack pic.twitter.com/JDADMojQgp — Rob Perez （@WorldWideWob） May 7, 2024

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