NBA》狂轟47分！柯瑞飆分慶34歲生日 締造史上第4高紀錄

勇士一哥柯瑞。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)今日狂轟47分,歡慶34歲生日,根據美媒數據統計,柯瑞在生日夜得到47分,寫下史上第4高紀錄。

今日勇士多喜臨門,不僅迎接攻守核心之一的D.格林(Draymond Green)傷癒歸隊,柯瑞也在這天過34歲生日,柯瑞全場25投16中、轟進7顆三分彈,瘋砍47分、6籃板、6助攻,幫助灣區大軍126:112輕取巫師,摘下4連勝。

根據《ESPN Stats & Info》數據統計,盤點歷史上所有球員在生日夜的得分表現,柯瑞今日轟下47分,創下史上第4高紀錄,僅次「詹皇」詹姆斯(LeBron James)2009年25歲生日的48分、「人類電影精華」威金斯(Dominique Wilkins)1987年27歲生日的53分,以及「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)2000年28歲生日的61分。

