NBA》我的能量穿透屋頂！ 勇士前鋒格林歸隊說話了

勇士明星前鋒D.格林。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕因傷缺席29場後，勇士明星前鋒D.格林（Draymond Green）傷癒歸隊，替補上陣20分鐘，繳出6分、7籃板、6助攻，好不容易三巨頭合體的勇士，就以126：112輕取來犯的巫師，笑納4連勝，賽後D.格林不改狂人本色自誇：「我的能量穿透屋頂，極具感染力。」

過去兩季飽受傷病纏身的三巨頭，本季總算再度合體，只是造化弄人，元月10日射手K.湯普森（Klay Thompson）復出首役，D.格林卻僅打7秒就提前退場，甚至長期休兵迄今，「這是我近兩個半月以來第一場比賽，我處在這樣位置上，這感覺很棒，透過傳球找回臨場節奏，過去我就經常這麼做。」自認帶來全新刺激的他，已迫不及待與老戰友們重新殺入季後賽，「畢竟他們已經打了68場，所以當我上場，他們可以吸收我不同的能量。」

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D.格林是勇士攻守要角，連34歲生日夜狂轟47分的一哥柯瑞（Stephen Curry）都認同其說法，「你可以看到我們的能量提升，這是建立在過去10年的勝利經驗、化學效應以及團隊體系。我們真的太熟了，就算他休再久，一回球場就能立刻找到彼此。」勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也強調，D.格林是球隊靈魂人物，「當他上場，你可以聽到人們發出的歡呼聲，他在灣區超受歡迎。」

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