厄文率籃網對戰獨行俠 今日賽事預告與轉播

厄文。（資料照，美聯社）

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今日NBA有三場轉播，首先獨行俠對戰籃網，籃網球星厄文（Kyrie Irving）前役狂轟60分創下隊史紀錄，率隊取得4連勝；獨行俠則由東契奇（Luka Doncic）領軍，位居西部第5，近期拿下2連勝。

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接著由灰狼迎戰湖人，灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）上一場同樣飆出隊史新高的60分，為本季首位突破60分的球員，助隊奪勝。湖人本季戰績未達期望，目前仍處於2連敗，暫居西部第9。

最後由勇士主場面對塞爾提克，勇士在一哥柯瑞（Stephen Curry）的帶領下，近期已拿下4連勝，加上前鋒D.格林（Draymond Green）的歸隊，戰力更加完整。塞爾提克則由塔圖姆（Jayson Tatum）為主力，目前在東部排名第5，兩隊本季僅一次交手由勇士勝出。敬請鎖定轉播！

NBA

07：30 獨行俠@籃網 ELEVENSPORTS1

08：00 湖人@灰狼 緯來體育

10：00 塞爾提克@勇士 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

SBL

18：00 璞園 VS 裕隆

20：00 九太 VS 台銀

轉播：緯來體育

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