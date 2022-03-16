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NBA》3月瘋！詹皇、厄文帶動7場「半百火力」個人秀

2022/03/16 21:03

厄文。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA也來「3月瘋」！例行賽進入尾聲，各隊得分好手各自瘋狂飆分，2週以來已有7場出現「半百火力」個人秀，甚至包括2役高達60分，手感發燙的眾家球星互別苗頭，已追平NBA、ABA自1976年合併以來的單月最多盛況。

37歲的詹姆斯（LeBron James）寶刀未老，「湖人一哥」先在3月6日對勇士狂砍56分；7日輪到塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum）向籃網豪奪54分；9日「客場限定」的明星控衛厄文（Kyrie Irving）為籃網發威，在夏洛特轟進50分踢館黃蜂；12日詹皇再接再厲，面對來犯的巫師又得50分；14日換籃網長人杜蘭特（Kevin Durant）瞄好準星，從尼克手中投進53分；15日灰狼中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）鯨吞60分拔掉馬刺；然後今天厄文再拿60分痛宰魔術。

2020年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，聯盟8月重啟包括季後賽在內，就有7場個人突破50分的爆炸性演出；至於2019年3月也7次達50分門檻。由於本月才剛過一半，以詹皇、厄文這些得分能手的絕佳狀態來看，下半月應有機會再添新高，持續改寫歷史紀錄。

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