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體育 籃球 NBA

籃網遭塞爾提克橫掃出局 今日NBA季後賽戰績

2022/04/26 12:40

塞爾提克橫掃籃網。（美聯社）

塞爾提克116：112籃網

暴龍103：88七六人

爵士77：102獨行俠

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