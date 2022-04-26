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2022年04月24日
（2場）
結果
3
桃猿
5
兄弟
結果
7
龍
3
悍將
2022年04月26日
（2場）
18:05
0
獅
0
龍
18:35
0
悍將
0
桃猿
2022年04月24日
（4場）
結果
102
七六人
110
暴龍
結果
99
獨行俠
100
爵士
結果
109
塞爾提克
103
籃網
結果
118
灰熊
119
灰狼
2022年04月25日
（4場）
結果
119
公鹿
95
公牛
結果
121
勇士
126
金塊
結果
110
熱火
86
老鷹
結果
103
太陽
118
鵜鶘
2022年04月26日
（3場）
結果
116
塞爾提克
112
籃網
結果
103
暴龍
88
七六人
結果
77
爵士
102
獨行俠
2022年04月24日
（6場）
結果
6
羅德
3
歐力士
結果
4
橫濱DeNA
5
廣島
結果
11
軟銀
4
火腿
結果
3
樂天
6
西武
結果
6
巨人
7
中日
結果
11
阪神
3
養樂多
2022年04月26日
（6場）
17:00
0
樂天
0
羅德
17:00
0
歐力士
0
火腿
17:00
0
養樂多
0
廣島
17:00
0
中日
0
阪神
17:00
0
巨人
0
橫濱DeNA
17:00
0
西武
0
軟銀
2022年04月24日
（16場）
結果
0
海盜
21
小熊
結果
5
釀酒人
3
費城人
結果
2
遊騎兵
0
運動家
結果
3
藍鳥
2
太空人
結果
5
紅雀
0
紅人
結果
5
巨人
2
國民
結果
4
守護者
5
洋基
結果
0
洛磯
13
老虎
結果
2
白襪
9
雙城
結果
2
紅襪
3
光芒
結果
3
洛磯
2
老虎
結果
9
馬林魚
7
勇士
結果
2
大都會
5
響尾蛇
結果
2
道奇
3
教士
結果
7
皇家
13
水手
結果
5
金鶯
4
天使
2022年04月25日
（15場）
結果
6
洛磯
2
老虎
結果
2
紅襪
5
光芒
結果
2
守護者
10
洋基
結果
5
馬林魚
4
勇士
結果
12
巨人
3
國民
結果
1
紅雀
4
紅人
結果
7
藍鳥
8
太空人
結果
4
白襪
6
雙城
結果
4
海盜
3
小熊
結果
0
遊騎兵
2
運動家
結果
6
金鶯
7
天使
結果
4
皇家
5
水手
結果
10
道奇
2
教士
結果
6
大都會
2
響尾蛇
結果
1
釀酒人
0
費城人
2022年04月26日
（7場）
結果
4
巨人
2
釀酒人
結果
2
洛磯
8
費城人
結果
2
紅襪
6
藍鳥
結果
5
大都會
2
紅雀
結果
2
太空人
6
遊騎兵
結果
0
守護者
3
天使
結果
4
道奇
0
響尾蛇
2022年04月24日
（2場）
14:30
0
桃園領航猿
0
台新夢想家
17:00
0
鋼鐵人
0
國王
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籃球
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NBA
籃網遭塞爾提克橫掃出局 今日NBA季後賽戰績
2022/04/26 12:40
塞爾提克橫掃籃網。（美聯社）
塞爾提克116：112籃網
暴龍103：88七六人
爵士77：102獨行俠
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