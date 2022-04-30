晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

羽球》小戴學姊正妹警教防身術 李君蘋傳授6大痛點退散色狼

2022/04/30 14:26

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局婦幼警察隊今天公布「防身術寶典」，由羽球世界球后戴資穎（小戴）學姊、正妹女警李君蘋教導民眾重擊「六大痛點」擊退色狼；李君蘋曾是羽球選手，不僅曾和小戴同場較勁，是犯防身術時更體現快、狠、準三要訣，提醒民眾自保，讓惡狼退散。

33歲的正妹女警李君蘋曾是壁球國手，她表示，女生等民眾遇到色狼，務必保持冷靜，千萬不要慌張，掌握人體最脆弱的眼睛、喉節、下體、手指、膝蓋與腳背等「六大痛點」；反擊色狼眼睛時，搭配隨身攜帶辣椒水更犀利；喉結也是男性的痛點、下體若是被打到，保證痛到完全「站不起來」、反折手指、膝蓋狠踹與痛踩腳背，她建議女性朋友能掌握這些人體脆弱部位，見招拆招，適時予以痛擊，爭取黃金脫逃時間。

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

她也強調，女生最好能隨身攜帶防身器材，像是辣椒水，遇到危險時，衡量自身能力再反擊，另外一定要往人多明亮的地方跑，像是便利超商、派出所，邊跑邊大聲呼救引起大家注意。

李君蘋出身高雄羽球搖籃莊敬國小，小四加入校隊，高挑身材與絕佳球感，立刻獲教練賞識，國中如願升上羽球名校三民國中羽球校隊，當時戴資穎剛從隔壁民權國小發跡；李君蘋回憶，一次偶然機會，畢業後回到三民國中練球，當時跟小戴同場練習，兩人一來一往互相餵球，她印象中當時小戴已是全國最年輕的甲組球員，球技驚人，不論是擅長網前假動作、後場反手拍及大對角切球都很犀利，直到後來小戴登上羽球巔峰，李君蘋不慣持續關切，也成為她的粉絲。

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

李君蘋大學就讀高雄醫學大學運動醫學系，但她也是壁球國手，高中時教練看上她羽球底子，說服她改練壁球，大學時一舉拿下全國大專院校體育總會壁球錦標賽女子組個人、團體冠軍、亞軍，2014全國羽球超級聯賽中，也勇奪大專甲組女子雙打冠軍等佳績。

李君蘋說，大學畢業後，考慮到國內運動員培養不易，她報考102年警察特考，考上後分發新北市婦幼警察隊，身材高挑的李君蘋穿起制服更顯清秀亮麗，從事婦幼保護工作讓她很有成就感，她曾前往關懷脆弱家庭時，鼓勵一名高中女生要勇敢追求自己的夢想，最後女學生也如願考上醫學院，讓她感到相當欣慰。

儘管李君蘋從壁球國手蛻變為維護治安、守護婦幼的人民保母，但每當小戴參與每一場國際賽事時，她總是守在電視機前替小戴加油，穿上警察制服後，李君蘋不忘在每一場的婦幼宣導場合，教女性朋友如何保護自己，她說，警察執法是公權力的伸張，更是肩負守護弱勢的天職，未來她會在保護婦幼的工作上，繼續努力!也希望有朝一日能夠邀請到羽球天后戴資穎來新北市警局，替婦幼安全宣導站台，共同攜手守護婦幼安全。

如今小戴已是世界球后，女警李君蘋更是每一場比賽都守在電視機前替小戴加油!對羽球深深熱愛的她，球技依然精湛!

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。