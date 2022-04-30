羽球》小戴學姊正妹警教防身術 李君蘋傳授6大痛點退散色狼

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局婦幼警察隊今天公布「防身術寶典」，由羽球世界球后戴資穎（小戴）學姊、正妹女警李君蘋教導民眾重擊「六大痛點」擊退色狼；李君蘋曾是羽球選手，不僅曾和小戴同場較勁，是犯防身術時更體現快、狠、準三要訣，提醒民眾自保，讓惡狼退散。

33歲的正妹女警李君蘋曾是壁球國手，她表示，女生等民眾遇到色狼，務必保持冷靜，千萬不要慌張，掌握人體最脆弱的眼睛、喉節、下體、手指、膝蓋與腳背等「六大痛點」；反擊色狼眼睛時，搭配隨身攜帶辣椒水更犀利；喉結也是男性的痛點、下體若是被打到，保證痛到完全「站不起來」、反折手指、膝蓋狠踹與痛踩腳背，她建議女性朋友能掌握這些人體脆弱部位，見招拆招，適時予以痛擊，爭取黃金脫逃時間。

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新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

她也強調，女生最好能隨身攜帶防身器材，像是辣椒水，遇到危險時，衡量自身能力再反擊，另外一定要往人多明亮的地方跑，像是便利超商、派出所，邊跑邊大聲呼救引起大家注意。



李君蘋出身高雄羽球搖籃莊敬國小，小四加入校隊，高挑身材與絕佳球感，立刻獲教練賞識，國中如願升上羽球名校三民國中羽球校隊，當時戴資穎剛從隔壁民權國小發跡；李君蘋回憶，一次偶然機會，畢業後回到三民國中練球，當時跟小戴同場練習，兩人一來一往互相餵球，她印象中當時小戴已是全國最年輕的甲組球員，球技驚人，不論是擅長網前假動作、後場反手拍及大對角切球都很犀利，直到後來小戴登上羽球巔峰，李君蘋不慣持續關切，也成為她的粉絲。

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

李君蘋大學就讀高雄醫學大學運動醫學系，但她也是壁球國手，高中時教練看上她羽球底子，說服她改練壁球，大學時一舉拿下全國大專院校體育總會壁球錦標賽女子組個人、團體冠軍、亞軍，2014全國羽球超級聯賽中，也勇奪大專甲組女子雙打冠軍等佳績。



李君蘋說，大學畢業後，考慮到國內運動員培養不易，她報考102年警察特考，考上後分發新北市婦幼警察隊，身材高挑的李君蘋穿起制服更顯清秀亮麗，從事婦幼保護工作讓她很有成就感，她曾前往關懷脆弱家庭時，鼓勵一名高中女生要勇敢追求自己的夢想，最後女學生也如願考上醫學院，讓她感到相當欣慰。



儘管李君蘋從壁球國手蛻變為維護治安、守護婦幼的人民保母，但每當小戴參與每一場國際賽事時，她總是守在電視機前替小戴加油，穿上警察制服後，李君蘋不忘在每一場的婦幼宣導場合，教女性朋友如何保護自己，她說，警察執法是公權力的伸張，更是肩負守護弱勢的天職，未來她會在保護婦幼的工作上，繼續努力!也希望有朝一日能夠邀請到羽球天后戴資穎來新北市警局，替婦幼安全宣導站台，共同攜手守護婦幼安全。

如今小戴已是世界球后，女警李君蘋更是每一場比賽都守在電視機前替小戴加油!對羽球深深熱愛的她，球技依然精湛!

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局婦幼隊正妹女警李君蘋（見圖）是球后小戴學姊，也曾是壁球國手，她今天示範痛擊眼睛等六大痛點，擊退色狼。（記者吳仁捷翻攝）

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