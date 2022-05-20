射箭世界盃》8強扳倒地主最強南韓 台灣黃逸柔／陳界綸闖複合弓金牌戰

黃逸柔／陳界綸闖複合弓金牌戰。（射箭協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣射箭複合弓好手黃逸柔／陳界綸，今天在世界盃南韓光州站一路過關斬將，在8強更是射下頭號種子地主南韓組合，4強以1分之差力挫土耳其，勇闖金牌戰，明天早上將和愛沙尼亞爭金。

即使複合弓在這次世界盃團體賽、個人賽都無緣晉級獎牌戰，今日混雙由資格賽排在台灣隊第1名的女將黃逸柔、攜手男子好手陳界綸。

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黃逸柔／陳界綸以第9種子之姿一路闖關，在16強以157：156險勝義大利，8強以157：153扳倒頭號種子南韓金尹熙／金宗浩，4強則以154：153氣走土耳其，漂亮闖入金牌戰。

黃逸柔／陳界綸闖複合弓金牌戰。（射箭協會提供）

黃逸柔／陳界綸闖複合弓金牌戰。（射箭協會提供）

反曲弓方面，東京奧運團體銀牌成員湯智鈞攜手郭紫穎，雖然兩人16強以6：0完封哈薩克，但8強經過加射以4：5敗給加拿大。此外，頭號種子的南韓組合金在德／崔美善8強也意外不敵荷蘭隊，提前中箭落馬。

湯智鈞／郭紫穎。（射箭協會提供）

光州站今上午進行反曲弓、複合弓混雙賽事，下午展開反曲弓個人賽，台灣隊由湯智鈞、蘇于洋、戴宇軒，女將雷千瑩、郭紫穎、邱意晴、彭家楙接續出擊。

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