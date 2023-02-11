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加勒比海大賽》前猿隊洋投瓦德茲優質先發 多明尼加代表隊奪冠

2023/02/11 17:00

加勒比海大賽冠軍戰，多明尼加代表隊里西老虎隊摘冠。（歐新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕加勒比海大賽冠軍戰，多明尼加代表隊里西老虎隊（Tigres del Licey）和委內瑞拉的卡拉卡斯獅子隊（Leones del Caracas）交手。多明尼加隊推出先發投手是曾效力中職Lamigo桃猿隊的瓦德茲（César Valdez），瓦德茲先發6.1局送出6次三振、無失分，幫助多明尼加隊3:0獲勝，成為本屆加勒比海大賽冠軍。

37歲的瓦德茲此役寶刀未老，交出優質先發好投且用球精簡，投球任內僅被擊出3安打，且用78球當中有54球好球。

瓦德茲。（法新社）

多明尼加隊2局就有攻勢，古提耶瑞茲（Kelvin Gutiérrez）高飛犧牲打先馳得點。5局再靠著因故無緣效力富邦悍將的前日職洋砲納飛猛（Yamaico Navarro）適時安打再取1分。委內瑞拉隊全場攻勢零星，曾來台代表味全龍隊效力冬季聯盟的威亞（Anthony Vizcaya）後援最後1局，失1分非自責分。

這是老虎隊隊史第11座加勒比海大賽冠軍，也是繼2008年之後再次奪冠，成為加勒比海各隊之最，而老虎隊這座冠軍，也是多明尼加代表隊的第22次奪冠。瓦德茲在加勒比海大賽合計出賽12.1局無失分，僅被擊出6安打、10次三振，奪下本屆加勒比海大賽MVP。

加勒比海大賽冠軍戰，多明尼加代表隊里西老虎隊摘冠。（歐新社）

加勒比海大賽冠軍戰，多明尼加代表隊里西老虎隊摘冠。（歐新社）

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