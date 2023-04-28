網球》15歲小將連勝Top50好手 一路挺進千分大賽32強

年僅15歲的俄羅斯小將Mirra Andreeva於本週進行的馬德里公開賽上演驚奇。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕WTA本季首場紅土千分大賽正於馬德里如火如荼進行中，除幾名高種子球員無意外晉級外，最令人感到意外的便是持外卡參賽的15歲小將Mirra Andreeva。這位來自俄羅斯的年輕選手連兩輪淘汰世界排名前50的高手，一盤未失晉級第三輪之餘，也讓自己的名號載入史冊。

Andreeva曾在年初澳網青少年組女單一路闖進決賽，最終慘遭逆轉、屈居亞軍。而她於目前初入職業賽場的階段，仍以ITF（較WTA更低層級）等級賽事為主。直到本週透過外卡參與馬德里公開賽前，她才以13連勝橫掃兩座ITF最高等級賽事冠軍，也是史上首位在16歲前於該等級賽事二度封后的女子選手。

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Andreeva（左）獲得今年澳網青少年組女單亞軍。（資料照，歐新社）

由於Andreeva在ITF賽場接連奪冠，使得她的最新世界排名已竄升至世界第194席。而她在馬德里公開賽首輪以6：3、6：4淘汰2021年美網亞軍費南德茲（Leylah Fernandez），更是繼兩位美國好手高芙（Coco Gauff）、貝莉絲 （CiCi Bellis ）後，女網史上第三年輕能於WTA1000等級賽事獲勝的球員。

經過不到24小時休息，Andreeva再以直落兩盤成績擊敗賽會第13種子的瑪雅（Beatriz Haddad Maia），這位年僅15歲的黑馬更於賽後直言：「我確實對晉級第三輪感到有些意外。不過所有人都跟我說：『她們和妳打的是同等級的比賽，只不過更穩定一些罷了。』我也認為如此，她們除了的心理素質更好以外，其實我們的競技水準相去不遠。」

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