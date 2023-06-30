轉戰獅隊奪季冠軍 林益全感謝球隊給舞台

〔中央社〕中職統一獅隊昨晚拋下橘色彩帶，剛好是林益全、胡金龍前東家的主場，2人上場代打也得到歡呼，林益全賽後直呼感動，「我現在是統一獅林益全，感謝球隊給我這麼棒的舞台。」

37歲的林益全今年從富邦悍將轉戰獅隊，39歲胡金龍則是去年到獅隊，重現經典「金鏞連線」，與同為39歲的陳鏞基一起打拚。獅隊今天作客新莊球場，是林益全、胡金龍前東家的主場，本來獅隊總教練林岳平第9局要換林益全代打，但對方換上左投，又換上胡金龍代打，2人都得到全場球迷歡呼。

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對於這個調度，林岳平賽後說明：「希望他們得到球迷歡呼，過往這裡是他們的主場，只是現在換到我們球隊，延續他們的棒球生命，我們打棒球的就是需要舞台，希望他們在這舞台可以表現出來。」

轉戰獅隊首年就奪季冠軍，林益全說：「真的很開心、很享受當下，因為等了7年了（2016年義大犀牛奪冠）。」今天第9局上場代打時，林益全表示，「當下就很感動，也謝謝總教練做場面給我，讓我跟金龍好好去享受，只是剛好遇到左投。」

談到封王戰對上前東家，林益全說：「我現在是統一獅的林益全，我就是為統一獅賣命、打拚。」雖然林益全在季初打擊狀況還沒找回來，不過到了6月逐漸加溫，屢屢繳出關鍵表現，他說：「其實我已經不用證明什麼了，就是好好享受球隊給我這麼棒的舞台，讓我可以開心在棒球場上奔馳。」

胡金龍則表示：「（拿下季冠軍）滿開心的，一開始大家不看好我們，但我們一步一步來，不過這是一個過程，接下來還有更多挑戰要完成。」（編輯：龍柏安）1120629

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