柔道》兩度膝蓋手術都沒擊倒她 張齡方目標世大運奪牌

呂欣芮在78公斤以上級摘下銀牌（左二），右二為拿下銅牌的張齡方。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣柔道女將張齡方熬過兩次膝蓋手術，今在亞洲公開賽台北站女子78公斤以上級奪銅，即便對於獎牌成色不太滿意，但她放眼7月底的成都世大運，以奪牌為目標。

張齡方來自運動世家，父親是柔道教練張震球，母親為舉重名將倪菀謙（原名倪嘉苹），她透露，受到媽媽影響，小時候確實想過要學習舉重，她自嘲，「我的手沒有很長，練舉重搞不好也很適合。」

請繼續往下閱讀...

張齡方最後選擇投入柔道這項運動，高中、大學曾赴南韓求學、訓練，但一路走來並非一帆風順，她在2018、2020年時遭遇膝蓋十字韌帶傷勢，動了兩次手術，一度想要放棄，「折膝蓋時角度都折不出來，只能硬折，那時候我天天都在哭。」身為基督徒的她透露，宗教是讓她堅持下去的重要原因。

經歷兩度動刀、復健，張齡方坦言，傷癒後身手不如過往靈活，比賽時有些動作無法勇敢去做，擔心再度受傷，這部分她積極尋求心理師協助，希望能突破心魔，讓成績更上一層樓。

張齡方返台後就讀台灣體大研究所，她提到，教練劉文等給她很多幫助，為她爭取參與國際賽的機會，她感念在心，希望接下來能在世大運奪牌，同時為台灣爭光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法