晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

柔道》兩度膝蓋手術都沒擊倒她 張齡方目標世大運奪牌

2023/07/02 21:21

呂欣芮在78公斤以上級摘下銀牌（左二），右二為拿下銅牌的張齡方。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣柔道女將張齡方熬過兩次膝蓋手術，今在亞洲公開賽台北站女子78公斤以上級奪銅，即便對於獎牌成色不太滿意，但她放眼7月底的成都世大運，以奪牌為目標。

張齡方來自運動世家，父親是柔道教練張震球，母親為舉重名將倪菀謙（原名倪嘉苹），她透露，受到媽媽影響，小時候確實想過要學習舉重，她自嘲，「我的手沒有很長，練舉重搞不好也很適合。」

張齡方最後選擇投入柔道這項運動，高中、大學曾赴南韓求學、訓練，但一路走來並非一帆風順，她在2018、2020年時遭遇膝蓋十字韌帶傷勢，動了兩次手術，一度想要放棄，「折膝蓋時角度都折不出來，只能硬折，那時候我天天都在哭。」身為基督徒的她透露，宗教是讓她堅持下去的重要原因。

經歷兩度動刀、復健，張齡方坦言，傷癒後身手不如過往靈活，比賽時有些動作無法勇敢去做，擔心再度受傷，這部分她積極尋求心理師協助，希望能突破心魔，讓成績更上一層樓。

張齡方返台後就讀台灣體大研究所，她提到，教練劉文等給她很多幫助，為她爭取參與國際賽的機會，她感念在心，希望接下來能在世大運奪牌，同時為台灣爭光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。