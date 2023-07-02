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柔道》媽媽到場觀戰給動力 呂欣芮首次參加國際賽就摘銀

2023/07/02 20:13

呂欣芮在78公斤以上級摘下銀牌（右），左為拿下銅牌的張齡方。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕生涯首度參與國際賽的台灣柔道女將呂欣芮，今在亞洲柔道公開賽女子78公斤以上級闖進金牌戰，可惜最後不敵南韓金姝旻（音譯），收下銀牌。

呂欣芮國中時因為被學校主任看中，認為她身材條件不錯，因而開始接觸柔道，但國中時比較類似社團性質，升上高中則因出色條件被教練邀請和體育班一起訓練，但她還是就讀普通班，兼顧課業。

呂欣芮坦言，家人起初反對她走上柔道這條路，「因為擔心我受傷，但我還是喜歡這項運動，也跟媽媽保證不會受傷，才能繼續下去。」但呂欣芮笑說，其實一直不敢讓媽媽來看比賽，怕她覺得心疼，「今天是媽媽第一次來看我比賽，她之前還特別去拜拜，也告訴我不用有壓力，不要受傷就好，這反而讓我更有信心。」

提到這次比賽目標，呂欣芮笑說，畢竟是人生第一場國際賽，起初目標是不要受傷就好，沒想到闖進金牌戰，「但對方力氣很大，因為太緊張，腦袋有點亂掉，應該還可以更好。」這面銀牌為她帶來信心，暑假過後要升大四的她，預計先專心準備明年全大運。

呂欣芮在78公斤以上級摘下銀牌（左二），右二為拿下銅牌的張齡方。（記者粘藐云攝）

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