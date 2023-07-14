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溫網》連斬女單新三巨頭 非洲一姊賈珀連續兩年爭冠

2023/07/14 06:47

非洲一姊賈珀連續兩年爭冠。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽，突尼西亞第6種子賈珀（Ons Jabeur）後勁十足，上演連斬女單「新三巨頭」戲碼，「非洲一姊 」連續第2年挺進決賽，已是2018、19賽季美國天后小威廉絲（Serena Williams）之後第一人。

挾著8強3盤大逆轉哈薩克第3種子衛冕者蕾巴金娜（Elena Rybakina）的銳氣，甜蜜復仇的賈珀，4強面對另位「新三巨頭」的白俄羅斯第2種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），再度展現頑強鬥志，克服丟掉首盤且先遭破發的絕對劣勢，終以6 ：7（5 ：7 ）、6 ：4、6 ：3後來居上神奇翻盤，不但粉碎了莎巴蓮卡首當世界球后的美夢，加上16強橫掃捷克第9種子老將科薇托娃（Petra Kvitova），「非洲一姊 」也是自 2012 年小威以來，第一位在溫網擊敗3位Top10的女將。

28歲的賈珀後勁十足，本屆全英草地俱樂部第3度「丟一追二」大逆轉，「我為自己感到非常驕傲，因為以前可能已經輸掉回家，現在很開心繼續全力爭勝。」賈珀去年美國公開賽也闖壓軸，卻不敵波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek），如今生涯第3度大滿貫爭冠，對手則為公開年代首位非種子殺入溫網決賽的捷克大黑馬萬卓索娃（Marketa Vondrousova），雙姝對戰3勝3負，不過今年萬卓索娃已經2連勝。

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