溫網》父親拍喬帥練球影片被指控 艾卡拉茲有話說

世界球王艾卡拉茲。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在打進溫布頓網球錦標賽男單4強後，被問到關於他父親拍攝喬科維奇（Novak Djokovic）的事，他笑說，他的老爸是網球鐵粉，只是不會因為這些影片有更多優勢。

艾卡拉茲擊退20歲丹麥好手魯內（Holger Rune），生涯首闖草地大滿貫男單4強，賽後有媒體問他，「有人指控（allege）你的父親拍攝喬科維奇訓練的事，你知道嗎？」艾卡拉茲一開始還聽不懂，但他後來搞懂後表示，「這件事（拍攝）可能是真的，因為他是超級網球迷，不只看我比賽，他是早上11點進場，晚上10點走的人，能親眼看到喬科維奇，他應該會拍。」

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不過，艾卡拉茲也強調，父親拍攝的影片對他應該幫助不大，因為在各個平台都可以看到喬科維奇的影片。

但與此同時，喬科維奇希望溫網能為球員保護隱私，他說，「我們訓練的狀況沒有隱私，但我希望能有更多隱私，讓我有機會可以嘗試更多新東西，和團隊溝通也能更清晰。」喬帥補充，「事實上在訓練時很難完全放鬆，你知道你的對手就在那，你知道每個人都在盯著你，看你正在做什麼，每個擊球都會被研究。」

艾卡拉茲、喬科維奇雙雙挺進4強，預約男單決賽交鋒。

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