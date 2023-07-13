溫網》梅德維夫馴服美國黑馬 5盤大戰脫困首闖4強

梅德維夫。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽「長人之爭」，身高198公分的梅德維夫（Daniil Medvedev）技高一籌，歷經5盤大戰回穩滅火，終挾6：4、1 ：6、4 ：6、7 ：6（7 ：4）、6：1力退201公分的美國大黑馬尤班克斯（Christopher Eubanks） ，俄國第3種子首闖草地大滿貫男單4強。

現年27歲的尤班克斯大器晚成，不到4個月前，世界排名還在百大外，先前馬優卡島才贏得職業生涯首座ATP 巡迴賽冠軍，加上如今溫網會內處女秀，草地9連勝吸引球迷關注。只不過，前球王梅德維夫經驗豐富且後勁十足，強轟28記愛司、僅發生13次非受迫失誤，拉鋸2小時58分鐘出線，也繼今年邁阿密名人賽8強交手再度獲勝。「第1盤之後，我肯定不想打第5盤。但我輸掉第3盤，卻開始想第5盤了，因為別無選擇。」 梅德維夫表示，雖然一度陷入低潮，所幸關鍵第4盤搶7回穩，「你必須好好發球，想辦法發出很多愛司，這就是最重要的。」

請繼續往下閱讀...

擅長硬地作戰的梅德維夫，是2021年美國公開賽冠軍，如今在全英草地俱樂部締造個人最佳戰績，將與西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）爭奪決賽門票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法