溫網》謝淑薇女雙4強對上她們 週五晚預約決賽門票

謝淑薇力拚女雙冠軍戰門票。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽，謝淑薇與捷克老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）相隔4年重返女雙4強，對手也已出爐，預計週五晚間將與非種子的西班牙托莫（Sara Sorribes Tormo）／捷克布茲可娃（Marie Bouzkova）力拚冠軍戰門票，「台捷聯軍」有望勝出。

托莫／布茲可娃女雙8強戰首盤搶7得手，終以7 ：6（7 ：2）、7：5力退德國西格蒙（Laura Siegemund）／俄國齊沃娜瑞娃（Vera Zvonareva），4連勝挺進準決賽，休兵一天後得和小薇人馬正面交鋒。值得一提的是，托莫／布茲可娃上月法國公開賽女雙16強曾引發風波，原來當時對手之一的加藤未唯誤擊場邊女球僮，慘遭判取消資格，而提出抗議「看好戲偷笑」的兩人，社群媒體就被許多不滿網友「出征圍剿」，甚至還有同行的職業女將看不下去點名批評，形象頗受衝擊 。

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謝淑薇曾三度溫網女雙封后，包括2019年攜手史崔可娃，如今「台捷聯軍」發揮經驗與默契，再度攜手殺入全英草地俱樂部４強，小薇也延續草地大滿貫女雙跨季16連勝紀錄，國際賭盤更普遍看好「台捷聯軍」，順勢再贏球安抵冠軍戰。

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