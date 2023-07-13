溫網》球王艾卡拉茲贏得青春對決 4強單挑梅德維夫

艾卡拉茲。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽「青春對決」，西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）居於上風，7 ：6（7：3）、6 ：4、6 ：4擊退20歲丹麥同梯好友魯內（Holger Rune），職業生涯首闖草地大滿貫男單4強。

這是網壇自1968年公開年代以來，首度由兩名 21 歲以下新星在溫網男單8強交鋒，艾卡拉茲爆發力十足的正手強抽，中央球場爆滿觀眾眼前掌控局面，僅花2小時20分鐘、直落3解決自青少年時期就相識，甚至攜手合作雙打的魯內。5月5月才滿20歲的艾卡拉茲，也成為2007年塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）以來，全英草地俱樂部最年輕的男單4強球員。「和魯內比賽很困難，一旦你上了球場，就不再是朋友，必須專注在自己。」艾卡拉茲表示，自從開始打網球，能在美麗而偉大的溫網締造佳績就是夢想，「沒想到能在這個場地發揮出如此高的水準，太瘋狂、太棒了。」

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艾卡拉茲期許再接再厲，榮膺公開年代贏得溫網男單冠軍第3年輕新星，首先這名頭號種子還得擊敗俄國第3種子梅德維夫（Daniil Medvedev），雙雄對戰勝負各1，包括2021年溫網次輪艾卡拉茲遭震撼教育。

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