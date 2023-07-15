晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

大谷翔平先發力抗太空人 今日賽事預告與轉播

2023/07/15 06:35

大谷翔平。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場賽事轉播，第一場是教士對決費城人，教士將派出日籍強投達比修有對決費城人桑契斯（Cristopher Sánchez），第二場是紅襪對決小熊，紅襪將派出大物新秀貝洛（Brayan Bello）迎戰小熊韓德瑞克斯（Kyle Hendricks），第三場則是太空人對決天使，太空人派上J.P.法蘭斯（J.P. France）對決天使二刀流巨星大谷翔平，喜愛大聯盟的球迷記得收看囉！

中華職棒下半季正式點燃戰火，上半季冠軍統一獅將在主場迎戰富邦悍將，推出洋投布雷克對決洋投安得勝；樂天桃猿將前往天母踢館味全龍，新洋投道博格將與鋼龍一較高下，球迷們記得鎖定轉播！

MLB

06:00 教士@費城人　緯來體育

08:00 紅襪@小熊 愛爾達體育1台

09:30 太空人@天使　華視、緯來體育、愛爾達體育2台、ELEVEN 1（大谷翔平先發）

中職

17：05 樂天桃猿@味全龍 緯來體育

17：05 富邦悍將@統一獅 MOMOTV、愛爾達體育2台

網球

19:45 溫布頓網球公開賽女單、男雙決賽 博斯網球、博斯運動一台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。