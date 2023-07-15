大谷翔平先發力抗太空人 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場賽事轉播，第一場是教士對決費城人，教士將派出日籍強投達比修有對決費城人桑契斯（Cristopher Sánchez），第二場是紅襪對決小熊，紅襪將派出大物新秀貝洛（Brayan Bello）迎戰小熊韓德瑞克斯（Kyle Hendricks），第三場則是太空人對決天使，太空人派上J.P.法蘭斯（J.P. France）對決天使二刀流巨星大谷翔平，喜愛大聯盟的球迷記得收看囉！

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中華職棒下半季正式點燃戰火，上半季冠軍統一獅將在主場迎戰富邦悍將，推出洋投布雷克對決洋投安得勝；樂天桃猿將前往天母踢館味全龍，新洋投道博格將與鋼龍一較高下，球迷們記得鎖定轉播！

MLB

06:00 教士@費城人 緯來體育

08:00 紅襪@小熊 愛爾達體育1台

09:30 太空人@天使 華視、緯來體育、愛爾達體育2台、ELEVEN 1（大谷翔平先發）

中職

17：05 樂天桃猿@味全龍 緯來體育

17：05 富邦悍將@統一獅 MOMOTV、愛爾達體育2台

網球

19:45 溫布頓網球公開賽女單、男雙決賽 博斯網球、博斯運動一台

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