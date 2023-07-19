斯巴達障礙跑》10月平溪站暖身 8月訓練賽5千人報名

台灣斯巴達與北捷公司合作，訓練賽吸引近5000人報名抽籤。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕隨著國內運動風氣提升，「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽近年在台灣越來越夯，甚至吸引許多家長帶著孩子們共襄盛舉，為了替10月平溪站賽事暖身，台灣斯巴達與台北捷運公司合作，8月19日起在北捷北投會館舉辦斯巴達障礙跑訓練賽，已吸引近5000人報名抽籤，可說盛況空前。

斯巴達障礙跑競賽在歐美地區相當盛行，引入台灣主打「比三鐵容易，比路跑有趣」口號，隨著國內民眾積極投入戶外運動，加上不同組別等障礙關卡設計，適合全家大小各自參與，近年逐漸累積許多愛好者，後疫情時代參與人數更報復性成長。新北平溪站今年10月14、15於新北市舉行，吸引國內各路運動高手角逐，逾7000人報名再創新高，主辦單位表示，原本賽事早已完售，但為了贊助商永豐銀行卡友保留200個名額，目前僅剩最後不到100席，開放給有興趣的斯巴達勇士。

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Spartan Race是由不同障礙物設置所組成的障礙路跑，從3英哩到馬拉松的距離不等，各種關卡包括爬繩索、 拉環吊牆、泥漿行走、攀登滑牆等，考驗參賽者體能、技巧與意志力。

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