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MLB》8局優質好投退白襪奪第4勝 40歲塞揚韋蘭德談交易傳聞

2023/07/20 11:09

大都會40歲3屆塞揚強投韋蘭德今天繳出8局7K失1分的優質好投，率隊以5：1擊敗白襪，本季第4勝到手。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會40歲3屆塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）今天繳出8局7K失1分的優質好投，率隊以5：1擊敗白襪，本季第4勝到手。

休賽季砸重金補強的大都會，沒想到新賽季表現不如預期，目前以45勝50敗僅排在國聯東區第4，距離外卡資格高達7場勝差，這也讓韋蘭德和薛哲（Max Scherzer）深陷交易傳聞當中。

大都會要打進季後賽勢必需要韋蘭德和薛哲繳出王牌身手，而韋蘭德今天也一甩日前先發狂投6次四壞保送的難堪表現，今天有效封鎖白襪打線，開局就連續解決9名打者，直到4局上才被班尼泰迪（Andrew Benintendi）敲出安打。

儘管韋蘭德在7局上遭到羅伯特（Luis Robert Jr.）左外野陽春砲狙擊，但此役先發8局仍是追平本季最多，全場只被敲出3支安打，失1分，另有7次三振和1次保送，防禦率降至3.47。

大都會打線也給予火力支援，貝提（Brett Baty）3局下敲出中外野陽春砲，本季第7轟出爐，第4局再灌進4分大局奠定勝基，阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）該局敲安打回團隊單月最多的第14分打點，大都會終場以5：1大勝白襪，近期拉出一波3連勝。

「我想每個人都知道交易大限是什麼，」韋蘭德談到交易傳聞時表示，他認為這種時候球隊必須團結起來，繼續做自己該做的事，比賽一場一場贏下來，就看他們能夠走多遠。

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