晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》我在沙烏地阿拉伯！內馬爾改披豪門艾希拉爾藍戰袍

2023/08/16 06:47

內馬爾。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法甲勁旅巴黎聖日耳曼（PSG）俱樂部宣布，內馬爾（Neymar）已經加盟沙烏地阿拉伯聯賽豪門艾希拉爾，這位巴西人氣前鋒確定跟上葡萄牙足球巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）、法國名將本澤馬（Karim Benzema）等淘金腳步，成為石油資源豐富海灣國家最新引進的大咖球星。

據《法新社》、《每日郵報》等歐洲媒體報導，現年31歲的內馬爾，不但在艾希拉爾俱樂部官方社群媒體秀出的影音中壓軸現身，首度身穿新東家藍色球衣的他，還微笑向中東球迷打招呼：「我在沙烏地阿拉伯！我是艾希拉爾球員。」網路瘋傳受到各界關注。至於老東家PSG主席阿爾赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）已發表聲明證實這消息，「與內馬爾這樣一位出色的球員告別總是很難，他是世界上最好的球員之一。我永遠不會忘記他來到巴黎聖日耳曼的那一天，以及他在過去6年為我們俱樂部做出的貢獻。我們共同度過偉大時刻，內馬爾將永遠是我們歷史重要組成部分。」

《每日郵報》還指出，3月才接受右腳踝手術的內馬爾，此次轉會費為7800萬英鎊（約32.3億台幣），他與艾希拉爾簽下兩年天價合約，總值更高達2.6億英鎊（約108億台幣）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。