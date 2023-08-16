足球》我在沙烏地阿拉伯！內馬爾改披豪門艾希拉爾藍戰袍

內馬爾。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法甲勁旅巴黎聖日耳曼（PSG）俱樂部宣布，內馬爾（Neymar）已經加盟沙烏地阿拉伯聯賽豪門艾希拉爾，這位巴西人氣前鋒確定跟上葡萄牙足球巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）、法國名將本澤馬（Karim Benzema）等淘金腳步，成為石油資源豐富海灣國家最新引進的大咖球星。

據《法新社》、《每日郵報》等歐洲媒體報導，現年31歲的內馬爾，不但在艾希拉爾俱樂部官方社群媒體秀出的影音中壓軸現身，首度身穿新東家藍色球衣的他，還微笑向中東球迷打招呼：「我在沙烏地阿拉伯！我是艾希拉爾球員。」網路瘋傳受到各界關注。至於老東家PSG主席阿爾赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）已發表聲明證實這消息，「與內馬爾這樣一位出色的球員告別總是很難，他是世界上最好的球員之一。我永遠不會忘記他來到巴黎聖日耳曼的那一天，以及他在過去6年為我們俱樂部做出的貢獻。我們共同度過偉大時刻，內馬爾將永遠是我們歷史重要組成部分。」

請繼續往下閱讀...

《每日郵報》還指出，3月才接受右腳踝手術的內馬爾，此次轉會費為7800萬英鎊（約32.3億台幣），他與艾希拉爾簽下兩年天價合約，總值更高達2.6億英鎊（約108億台幣）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法