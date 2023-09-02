棒球》新竹市棒球場到底怎麼改善？市議員劉崇顯籲回歸履約精神

新竹市棒球場到底怎麼改善？市議員劉崇顯籲回歸履約精神，要求統包廠商改到好。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會棒球場設施改善監督小組昨天開會並聽取市府及悍創運動行銷的美方檢測報告和改善建議後，市議員劉崇顯認為，棒球場的問題就是排水及表土層不符規定，其中紅土的黏土比例過低，僅8%，不符合統包需求書規定，因此棒球場的改善就是回歸契約精神，要求統包廠商改善到符合標準，更強調棒球場工程還未完成驗收，市府本來就可要求廠商改善，因此根本沒有所謂的大秘寶。

劉崇顯提到，會議中悍創運動行銷公司與工務處分別針對「檢測報告摘要」與「預計改善方案」進行說明，簡報中有列出市府當初擬定的「統包工程需求書」中，部分球場設施的規格，以美方進行的土壤檢測項目為例，內野紅土中的「黏土比例」是個關鍵要素，經與悍創公司確認，一般國際賽或大聯盟球場的規範為38至42%，市府研擬的統需書訂為40%，營造廠商實際施作物的檢測結果則為8%。

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劉崇顯說，依此可得出市府的統需書所開出的規格符合職棒比賽需求 ，而營造廠商施作的紅土場地則遠低於市府的契約要求 。因此，新竹棒球場規格不符職業水準的現況就是個工程履約爭議，在驗收未完成前面對公共工程的施作瑕疵，政府機關可以要求廠商改善至符合契約規範 ，若原廠商不從，政府亦可另外發包給別的廠商來改善，再從尚未估驗給付的工程款中扣給新廠商，如果不夠付也能向原廠商進行民事訴訟的損害賠償 。

劉崇顯說，就像一般民眾跟建商買預售屋，會簽訂契約規範建商要交出怎樣規格的房屋，驗收交屋前若發現建材不符或漏水瑕疵，也是依約要求建商改善或民事賠償，而不會主張其有刑事責任或大秘寶 。

他認為，回歸契約檢討改善，就是面對新竹棒球場爭議最務實的解決方式 ，呼籲市府別再讓「過多的政治口水」與「政黨立場」拖延球場改善進度，希望市府盡快決定方案並執行改善，兌現明年球季開打的承諾。

新竹市棒球場到底怎麼改善？市議員劉崇顯籲回歸履約精神，要求統包廠商改到好。（照片取自劉崇顯臉書）

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