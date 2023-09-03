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日職》養樂多砸阪神虎球星 一舉動讓球迷嗆垃圾球團、監督狠酸

2023/09/03 21:41

近本光司被觸身球砸中退場。（產經新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎人氣王近本光司在今天於9局被養樂多投手山本大貴觸身球砸中退場，儘管該場比賽是由阪神虎以7：1大勝，但該局結束DJ的舉動引起阪神虎球迷大為不滿，「垃圾球團」一詞甚至登上日本推特（現改名為X）趨勢。

近本光司9局擔任首棒打者上場打擊，養樂多左投山本大貴第二球就用一記近身球往近本右腹部砸去，近本被砸到後當場痛苦倒地，最後只能派上代跑小野寺暖為他跑壘。

然而，後續在山本大貴無失分退場後，主場養樂多的DJ放出「投得好山本」，儘管是因為無失分所放出的音效，但依舊讓阪神虎迷的怒火爆發。近本光司先前在7月2日與巨人一戰，就曾因為被觸身球砸中右側肋骨導致骨折退場，而如今幾乎是同樣的位置再度被砸。

除此之外，球迷的怒火不僅只是擔心當家球星的傷勢，還有先前阪神虎明星捕手梅野隆太郎在8月13日因為被養樂多的今野龍太砸中左手導致骨折，本季可能提前報銷，在當天賽後養樂多官網還發文稱今野龍太繳出好投，該行為便已經讓阪神虎球迷非常不滿。

在養樂多連續的行為發生後，阪神虎球迷不僅發文關心近本的狀況，更氣到讓「報復死球」、「ゴミ球団（垃圾球團）」等字詞登上X的趨勢。

賽後阪神虎監督岡田彰布對養樂多的行為也相當憤怒地指出：「真沒出息啊。欸，連續兩年優勝的球團啊。」養樂多監督高津臣吾賽後向阪神虎致歉：「非常抱歉，當然不會是故意要擊中他的。由於投的是噴射球，所以球往那邊過去了。」

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