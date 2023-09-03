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日職》再度化身「日本最強投」剋星！王柏融攻守俱佳獲日媒讚賞

2023/09/03 06:40

王柏融。（取自道新體育）

〔體育中心／綜合報導〕火腿昨對上歐力士，「台灣大王」王柏融擔任先發第5棒，面對號稱「日本最強投」的歐力士王牌山本由伸，2局下首打席就敲出右外野安打；此外，王柏融昨天也難得上場守備，在攻守兩端都有著不錯的表現，賽後更獲得火腿監督與日媒的讚賞。

王柏融昨在2局下無人出局一壘有人時，從山本由伸手中敲出右外野安打。王柏融賽後接受日媒《道新體育》訪問時笑著稱讚山本由伸，認為他每一球的精準度與球質都相當頂尖，很榮幸自己能從最強的投手手中擊出安打。

日媒《道新體育》指出，昨天賽前王柏融生涯對戰山本由伸15打數敲出5支安打，包括2021年5月時一發全壘打。王柏融受訪時對此表示，每次自己在對決山本時狀態極佳，更自認只要狀態不差，就能繳出好的表現。《道新體育》也讚賞王柏融，只要保持良好狀態，他的打擊技巧足以應付任何一位頂級投手。

除了再度化身「日本最強投」剋星外，王柏融在場上的守備也士亮點之一。1局上1出局二壘有人時，中川圭太擊出左外野安打，鎮守左外野的王柏融上前處理後迅速將球傳回本壘，雖然最後並未阻殺跑者，但火腿監督新庄剛志仍給予王柏融的守備高度評價，「他感覺有充裕時間完成刺殺，但那仍是相當接近的回傳球，他的守備看起來很棒。」

王柏融也向《道新體育》表示，自己為了追求好的結果，他比任何人都還要加倍努力，每天都不停地訓練，以確保手感能維持甚至更好，並隨時做好準備，在教練需要他時上場全力以赴。

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