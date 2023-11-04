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台灣大賽Live》陳晨威滿壘選保送擠回1分！猿 1：2 龍

2023/11/04 18:48

第五局（猿1：2龍）

5上，林承飛一壘安打，朱育賢一壘安打，嚴宏鈞犧牲觸擊，靠著徐若熙傳球失誤上壘，味全換投：羅華韋，陳晨威四壞保送，猿1：2龍，

第四局（猿0：2龍

4上，1出局後梁家榮二壘安打，廖健富遭三振，陳俊秀左外野平飛球出局。

4下，1出局後蔣少宏四壞保送，張政禹一壘安打，冉承霖投手高彈跳滾地出局，跑者上二、三壘，拿莫．伊漾遭三振。

第三局（猿0：2龍）

3上，朱育賢一壘安打，嚴宏鈞二滾野選上壘，陳晨威遭三振，林立游擊滾地出局。

3下，1出局後吉力吉撈．鞏冠一壘安打，郭天信二壘安打，吉力吉撈停在三壘，劉基鴻遭三振，李凱威左外野飛球出局。

第二局（猿0：2龍）

2上，樂天三上三下。

2下，1出局後蔣少宏二壘安打，張政禹吞K，冉承霖中外野飛球出局。

第一局（猿0：2龍）

1上，徐若熙連續讓樂天3打者擊出內野滾地出局，三上三下。

1下，拿莫．伊漾四壞保送，吉力吉撈．鞏冠遭三振，郭天信遭三振，劉基鴻全壘打，猿0：2龍，李凱威一壘界飛出局。

樂天桃猿先發打序

1 林　立 2B
2 成　晉 RF
3 梁家榮 3B
4 廖健富 DH
5 陳俊秀 1B
6 林承飛 SS
7 朱育賢 LF
8 嚴宏鈞 C
9 陳晨威 CF

先發投手：威能帝

味全龍先發打序

1 拿莫．伊漾 1B
2 吉力吉撈．鞏冠 DH
3 郭天信 CF
4 劉基鴻 3B
5 李凱威 2B
6 林孝程 LF
7 蔣少宏 C
8 張政禹 SS
9 冉承霖 RF

先發投手：徐若熙

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