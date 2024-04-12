射擊》好朋友的戰爭！陳建安、楊子謙全中運10公尺空氣步槍「金包銀」

陳建安（右）最後一發逆轉勝好朋友楊子謙（左），成功在今年全中運射擊高男組10公尺空氣步槍「金包銀」。（林口高中射擊隊提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕林口高中陳建安、楊子謙今年在全中運高男組10公尺空氣步槍「金包銀」，且兩人加上陳庭瑞以總分1854.8分，超越林口高中自己所保持的1846.2分大會紀錄，一樣收下金牌。

10公尺空氣步槍個人決賽，陳建安落後楊子謙0.2分，但他認為比賽尚未結束，這個差距不見得會輸，他最後一發打出10.5分，楊子謙為8.8分，陳建安以247.1分勝過楊子謙的245.6分奪金。

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其實，陳建安跟楊子謙是好朋友、好對手，因射擊運動結識，彼此良性競爭，相互激勵。陳建安透露，「我高中3年沒打贏過楊子謙幾次，大比賽可能才這麼一次，在學校，我們就是互相去提升。」

陳建安坦言，楊子謙連兩屆贏得全中運高男組空氣步槍個人金牌，今年力爭三連霸，確實有一定壓力。

楊子謙表示，最後一發雜念太多，「陳建安後面衝上來，我是屬於前面穩穩，後面慢慢下滑，而且相較下，他確實比較冷靜，反觀我比較容易受到影響，最後一發就不小心掉了。」他原本寄望高中最後一場全中運，劃下完美句點，結果並不如意，但他很快釋懷，期待與陳建安畢業後就讀國立體大，繼續學習、繼續努力，一同在射擊路上成長茁壯。

林口高中射擊隊教練郭孟熙認為，陳建安、楊子謙屬國內男子空氣步槍新生代好手，盼愛徒將來能進入國家隊，挑戰國際舞台，更上層樓。

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